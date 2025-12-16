X!

Enn Listra: vaesusnäitajate kunstlik võimendamine lõhub ettevõtluskeskkonda

Arvamus
Enn Listra
Enn Listra Autor/allikas: Trialoog
Arvamus

Kui võimendame vaesuse kuvandit, kahjustame nii Eesti mainet kui ka ettevõtluskliimat, märgib Enn Listra algselt portaalis Trialoog ilmunud kommentaaris.

Peame arvestama inimeste sissetulekute ja varandusliku ebavõrdsusega kui paratamatusega, kuigi me ei pea leppima selle ulatusega. Teisalt ei tohiks me Eestis ebavõrdsust ja vaesust tegelikust suuremaks rääkida ega kirjutada, sest see jätab meist vale mulje ja halvendab ettevõtluskliimat. Ometi tehakse seda sageli, et pälvida lugejahuvi ja poliitilist profiiti.

Eesti on joonisel 1 oma ebavõrdsust kirjeldava Gini koefitsiendi väärtusega (30,8) Euroopa Liiduga seotud riikide hulgas tubli keskmik. Kui mõlemast otsast viis äärmust maha lõigata on EL-i riikide tavapärane Gini koefitsient 25,9 ja 31,9 vahel.

Maailmapank vaatleb kogu maailma. 2024 aasta kohta käivate andmete põhjal on ebavõrdsuse tipus Panama (49,7), Costa Rica (45,8) ja Honduras (45,7). Kogu maailma tipus olevate Lõuna-Aafrika (63,0), Namiibia (59,1) ja sinimustvalge Botswana (54,9) kohta on andmed kümne aasta tagused. Vaesus on üks ebavõrdsuse avaldumisvorme.

Eesti on joonisel 1 oma ebavõrdsust kirjeldava Gini koefitsiendi väärtusega (30,8) Euroopa Liidu riikide seas tubli keskmik. Autor/allikas: Enn Listra/Trialoog

Maailma ebavõrdseimate riikide ühine joon on see, et nad ei tule esimesena meelde võimalike majanduspartnerite ega ka reisisihtidena. Midagi sarnast juhtuks ka Eestiga, kui suudaksime veenda iseennast ja teisi, et oleme riik, kus silmatorkav ebavõrdsus ja vaesus on igapäevaelu osa.

Vaesusnäitajate avaldamine kutsub peaaegu igas endast vähegi lugupidavas meediaväljaandes ja muidugi sotsiaalmeedias esile diskussiooni. Nagu oluliste näitajate puhul ikka, ulatub kirjutiste tonaalsus taeva kokkulangemist ennustavatest karjetest kuni neutraalse analüüsi ja olukorra ülistamiseni välja.

Sõltuvalt sellest, kas kuulutakse koalitsiooni või opositsiooni toetajaskonda ning kas ollakse vasak- või parempoolsete vaadetega, rõhutatakse üht osa andmetest ja jäetakse teised tähelepanuta.

Vaesuse määrad Eestis. Autor/allikas: Enn Listra/Trialoog

Statistikaamet avaldas 6. novembril 2025 näitajad 2024. aasta vaesuse kohta Eestis pealkirjaga "Suhteline vaesus on Eestis vähenenud, absoluutne vaesus kasvanud". Suhtelise vaesuse langus oli 0,8 protsendipunkti ja absoluutse vaesuse tõus 0,6 protsendipunkti.

Joonisel 2 on samuti näha väga selge pikaajaline absoluutse vaesuse langustrend ning suhtelise vaesuse aeglasem langus viimase kümne aasta jooksul, mille juures esinevad kriisiaastate ajal suuremad hüpped.

Uued Uudised näeb nende arvude taga valitsuse süüd. Postimees rõhutab oma artikli pealkirjas, et iga viies inimene Eestis on vaene. Õhtuleht teatab, et absoluutne vaesus kasvas. Delfi Ärileht märgib, et suur osa Eesti elanikest vireleb, muutes samas oma pealkirja teise osa sõnastuse veidi neutraalsemaks.

Äripäev räägib pealkirjas probleemiga seotud positiivse kõlaga pensionitõusust tänavu ning kajastab üsna positiivselt ka vaesuse vähenemist eelmisel aastal. Kõige positiivsemalt pealkirjastas uudise ERR-i portaal, kus tekst oli ka kõige analüütilisem.

Tegelikkusest negatiivsemana näitavatel sõnumitel on veel üks, majanduslikus mõttes olulisem ja vahetum tagajärg, need muudavad inimeste ootusi. Need ootused mõjutavad aga otseselt majanduse käekäiku ja tulevikku.

Kui me kõik arvame, et olukord on halb ja läheb ainult halvemaks, kipubki see nii minema – sest meie käitumine hakkab toetama just sellist arengustsenaariumi. See omakorda mõjutab nii investeerimisaktiivsust kui ka tegutsevate ettevõtete tulemuslikkust.

Klikke püüdes võime negatiivsust võimendades küll köita adressaadi tähelepanu, kuid sellega võib kaasneda negatiivsete arengusuundade süvenemine nii ühiskonnas kui ka majanduses. Arukad inimesed ei sae oksa, millel nad ise istuvad.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

15.12

Britta Retel: Kikepera juhtum toob päevavalgele ohtliku topeltstandardi

09:48

Jaak Aaviksoo: välispoliitika küsimata küsimused

15.12

Meelis Oidsalu: Ukraina sõjadokk kinnitab Eesti sõjaliste valikute õigsust

11:00

Raul Eamets: pensionisammaste virvatuled ja tegelik elu

14.12

Karl-Artur Korsar: värvide hääbumisest moes ja sisekujunduses

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

10.12

Heidy Purga: kultuur demokraatia kaitsel

01.12

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

17.11

Meelis Oidsalu: siin- ja sealpool rahastuslävendit

VIIMASED UUDISED

13:47

Harri Tiido: Euroopast koos Ukrainaga Vene vastu, kuid ilma USA-ta

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:44

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

13:38

Riik plaanib muuta andmejälgija avalike andmekogude jaoks kohustuslikuks

13:33

Trump esitas BBC-le kahjunõude 10 miljardi dollari tasumiseks Uuendatud

13:25

Krasnodaris protestitakse linnaparki sõdurite mälestuskiriku ehitamise vastu

13:24

Kohus mõistis kambrikaaslase tapnud Marek Madisoole 15-aastase vangistuse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:35

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

12:33

Pärnu e-metanoolitehas plaanib tootmist alustada juba 2028. aastal

12:31

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

12:30

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

12:30

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

12:18

Tallinna linnavalitsus vabastas ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori Uuendatud

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo