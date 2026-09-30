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Soome juhtiv uudisteagentuur STT võib senisel kujul tegevuse lõpetada

Välismaa
Helsingi.
Helsingi. Autor/allikas: Kai Vare/ERR
Välismaa

Soome uudisteagentuur STT kavandab ulatuslikku ümberkorraldust, mille tulemusel võib ettevõte praegusel kujul tegevuse lõpetada. STT on varustanud Soome meediat uudiste ja fotodega juba üle saja aasta.

STT teatas, et uudiste- ja fototeenused on olnud pikka aega kahjumis ning kulud ületavad jätkuvalt tulusid. Seetõttu ootavad agentuuri ees ümberkorraldused, mille käigus alustatakse läbirääkimisi, mis hõlmavad peaaegu kogu töötajaskonda.

Ümberkorralduste käigus võib kaduda 95 töökohta, neist 68 teksti- ja fototoimetuses, kus tegeletakse uudiste kirjutamise, toimetamise ja fotograafiaga.

STT tegevjuhi Kimmo Laaksoneni sõnul ei ole varasemad kulude kärpimise meetmed andnud soovitud tulemusi. STT teatel otsustati ümberkorraldused ette võtta, kuna ettevõtte omanike ega klientide seas ei leidunud huvilisi, kes oleksid valmis äritegevust jätkusuutlikult jätkama ja arendama.

Alates 2018. aastast on STT enamusomanik olnud Sanoma Media Finland. STT teeb koostööd kümnete Soome meediaettevõtetega, sealhulgas Ylega, millele kuulub 1,7 protsenti STT aktsiatest.

Transpordi- ja kommunikatsiooniministri Lulu Ranne sõnul on STT finants- ja tegevusprobleemid olnud teada juba pikka aega, mistõttu ei tulnud otsus äritegevust ümber korraldada üllatusena.

Ka Soome Ajakirjanike Liit väljendas muret STT võimaliku tegevuse lõpetamise pärast. Liit hoiatas, et usaldusväärse uudistevahenduse vähenemine võib praeguses julgeolekuolukorras suurendada valeinfo levikut. Liit kavatseb pöörduda valitsuse poole, et leida võimalusi agentuuri tegevuse jätkamiseks

STT loeb oma tegevuse alguseks 1887. aastat, kuid agentuur pidi vahepeal Vene võimude surve tõttu tegevuse katkestama. Praeguse nime all alustas agentuur tegevust 1915. aastal, kui ühinesid mitu uudisteagentuuri. 1926. aastal hakkas Soome rahvusringhääling Yle STT uudiseid oma saadetes edastama.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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