USA meedia: Hegseth kavatseb Pentagoni juhtkonda ulatuslikult kärpida

USA kaitseminister Pete Hegseth kavatseb teatada, et kärbib sõjaväe kõrgemate ametikohtade arvu koguni 20 protsenti, mis on kaks korda rohkem kui algselt eeldati, teatas teisipäeval Ühendriikide meedia.

Hegseth on pikka aega väitnud, et sõjaväe kõrgemas juhtkonnas töötab liiga palju inimesi. Kongressi andmetel oli 2023. aasta 30. septembri seisuga tegevteenistuses 809 kindralit ja admirali.

Kindralite ja admiralide arvu vähendamisest teatatakse eeldatavasti tema kolmapäevasel vägede olukorda käsitlevas kõnes Virginia osariigis paiknevas Quantico merejalaväe baasis, ütlesid USA ametnikud väljaannetele The Washington Post, Fox News ja ABC News.

Alates ametisse astumisest president Donald Trumpi teise ametiaja alguses on Hegseth rakendanud karmi juhtimisstiili, kujundades vallandamiste ja ametikohtade alandamiste kaudu drastiliselt ümber sõjaväe tippjuhtkonda.

Hoolimata sellest, et USA on 28. veebruarist alates Iraaniga sõjas, vallandas Hegseth aprillis relvajõudude staabiülema kindral Randy George'i. Vaid mõni päev enne sõja algust vallandati kaks staabiülemate ühendkomitee liiget.

Hegsethi oodatav teadaanne langeb ajale, mil Ühendriigid alustavad seitsmendat sõjakuud Iraani vastu. ABC Newsi teatel pole veel selge, kuidas kärpeid ellu viiakse või kas need mõjutaksid igapäevaseid sõjalisi operatsioone.