Liiklusõnnetus seiskas tundideks edelasuuna rongiliikluse

Elroni rong. Fotol olev konkreetne rong pole õnnetusega seotud.
Elroni rong. Fotol olev konkreetne rong pole õnnetusega seotud. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Reedel keskpäeval Raplamaal Kärneri raudteeülesõidukoha läheduses toimunud liiklusõnnetuse tõttu seiskus mitmeks tunniks edelasuuna reisirongiliiklus. Esialgsetel andmetel õnnetuses inimesed viga ei saanud.

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe teatas, et Lohu ja Hagudi jaamade vahel asuval Kärneri ülesõidukoha läheduses toimus rongi ja teleskooplaaduri kokkupõrge, kui raudteegabariidis viibinud laadur tõstis üle rööbastee objekti.

Rongis oli 40 reisijat ning esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud.

Toimunud kokkupõrke tulemusel seiskus reisirongiliiklus edelasuunal (Tallinn–Rapla/Türi/Viljandi).

Rongiliiklus taastati kella 15.00 paiku, kui viga saanud rong ära transporditi.

Kuni tee vabastamiseni ja rongi pukseerimiseni reisirongiliiklus seisis. Liinide teenindamiseks asendati Kohila–Rapla vahel rongid bussidega, Rapla ja Viljandi vahel jätkas reisijate teenindamist rong.

Liiklusõnnetuse tõttu võib edelasuunal esineda hilinemisi reede lõpuni, lisas Mäe.

Elron hüvitab sõidukorra maksumuse rongi hilinemisel 30 või enam minutit.

Edelaraudtee peatas Verstoni tööloa

Kärneri raudteeülesõidukoha õnnetus juhtus, kuna raudteegabariidis viibinud Verston Eesti OÜ-le kuuluv laadur tõstis üle rööbastee objekti ning põrkas kokku reisirongiga. Verstonile väljastatud tööluba on juhtunu tõttu peatatud.

Edelaraudtee juhi Rain Kaarjase sõnul on Edelaraudtee väljastanud alltöövõtjale tingimused, mille alusel töid raudteel teostatakse. "Esmase info alusel on põhjust oletada, et kehtestatud reegleid ei järgitud. Juhtunu tõttu on Verstoni tööluba peatatud kuni asjaolude täpse väljaselgitamiseni ning seni, kuni alltöövõtja on tõendanud, et suudab töid teostada ohutult," ütles Kaarjas.

Verston: Maru Betoonitööde laadur rikkus ohutusnõudeid

Verston Eesti juhatuse esimehe Jarmo Liiveri sõnul oli tegemist Järelpinge Inseneribüroo OÜ tellimusel alltöövõttu teinud Maru Betoonitööd OÜ laaduriga.

Liiveri sõnul viitab hetkel teadaolev info, et laaduri meeskond on eiranud elementaarseid ohutusjuhiseid, kui asus pärast tööde lõppu vedama esemeid üle raudtee, kasutades selleks suletud ja betoonplokkidega tõkestatud raudteeülesõidukohta, mille kasutamiseks puudus luba.

"Tegu on ohutusnõuete rikkumisega, millele puudub igasugune õigustus. Laadur jäi lähenevale rongile ette ja oli õnnelik juhus, et inimesed kokkupõrkes viga ei saanud, kuid kahju tekkis nii rongile kui ka laadurile. Samuti said häiritud paljude rongireisijate plaanid. Verston Eestu kui objekti üks peatöövõtja lubab, et võtab ette õnnetuse põhjuste põhjaliku analüüsi, et välistada sarnase olukorra kordumine tulevikus," lausus Liiver.

Järelpinge Inseneribüroo OÜ palub reisijate ja kõigi teiste mõjutatud osapoolte ees vabandust.

Toimetaja: Valner Väino

