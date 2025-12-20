X!

Justiitsministeerium tellib 20 000 euroga vanglate suitsetamiskeelu analüüsi

Eesti
Suitsuruum
Suitsuruum Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Justiitsministeerium soovib saada õigusliku hinnangu, kas Eesti vanglates kehtestatud täielik suitsetamiskeeld on õiguspärane ning korraldab selleks väikehanke, mille eeldatav maksumus on 20 000 eurot.

Tänavu novembris tegi Euroopa inimõiguste kohus otsuse, mille kohaselt ei esitanud Eesti vanglates täielikku suitsetamiskeeldu kehtestades piisavaid põhjuseid ja ületas ette nähtud otsustusruumi, sest jättis hindamata keelu mõju suitsetajate isiklikule autonoomiale.

Seetõttu tuleb justiitsministeeriumil analüüsida, kas täielik suitsetamise keeld Eesti vanglates on õiguspärane. Analüüs peab vastama küsimusele, kas ja miks kaaluvad täieliku keelu põhjendused üles suitsetavate vangide õiguse vabale eneseteostusele.

Analüüsi tellib ministeerium väikehankega, mille maksumuseks on maksimaalselt 20 000 eurot.

Justiitsministeeriumi palgal on palju juriste, kuid vanglateenistuse meediasuhete juhi Kirsi Pruudeli sõnul on õigusküsimused sageli spetsiifilised ja valdkonnapõhised, mistõttu ei saa alati tagada, et organisatsiooni sees oleks igale teemale vastava valdkonna spetsialist. 

"Meie juristid teevad küll suurepärast tööd, kuid tavapärane praktika on, et keerukamate või ajakriitiliste õigusküsimuste korral küsitakse ekspertarvamust vastava valdkonna välistelt asjatundjatelt," põhjendas Pruudel hankega analüüsi sisseostmist.

Tellitav analüüs peab arvesse võtma tööandja kohustust tagada tubakavaba keskkond ja vangla kohustust tagada vanglas mittesuitsetajatele tubakavaba elukeskkond.

Seejuures pole tarvis analüüsida, kas piirang on põhiseaduspärane, vaid üksnes seda, kuidas see mõjutab kinnipeetava privaatautonoomiat.

Analüüs peaks valmima juba 14. jaanuariks 2026 ning justiitsministeerium toob välja, et kuna ülesanne on kiireloomuline, võib pakkuja küsimustele etapi haaval vastata.

Toimetaja: Karin Koppel

