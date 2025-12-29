X!

Transpordi Varahaldus ootab valitsuse otsust, kontod raha täis

Nordica lennuk
Nordica lennuk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Nordicale lennukite rentimisega tegelenud riigiettevõtte Transpordi Varahalduse edasise saatuse otsustab valitsus järgmise aasta esimestel kuudel. Ühegi töötajata võlavaba ettevõte on praeguseks ära müünud suure osa varast, tema pangakontodel on 25 miljonit eurot.

Transpordi Varahalduselt pankrotistunud Nordica kasutuses olnud seitse reisilennukit ostnud USA lennundusettevõtte Regional One saab neist viimase lähiajal kätte.

Lennuki üleandmine toimuks Transpordi Varahalduse juhatuse liikme Ergo Blumfeldti sõnul ideaaljuhul veel tänavu, ent jääb arvatavasti jaanuari.

"See lennuk on natuke eriline meie lennukipargis, kuna selle all on renditud telik. Originaaltelik saadeti Nordica poolt hooldusesse ja selle lennuki tehniline inspektsioon, üleandmise ja dokumentatsiooniga seonduv on olnud oluliselt komplitseeritum kui teiste lennukite puhul," kirjeldas Blumfeldt aega nõudnud tegevuse tausta.

Juunis sõlmitud lepingu kohaselt on seitsme 88-kohalise Bombardier CRJ900NG lennuki müügi hind 37,5 miljonit dollarit.

Ühtlasi on Transpordi Varahaldus ära müünud lennukite varuosad ja kuuest mootorist viis, viimase mootori müügilepingu allkirjastamine peaks toimuma lähipäevil. Varuosade ja mootorite müügist teenis ettevõte umbes viis miljonit dollarit.

Lisaks on Transpordi Varahaldusel üleval nõuded Nordica (Nordic Aviation Group) ja selle tütarfirma Regional Jet vastu.

Nordicale pankrotimenetluses esitatud nõue on 35,7 miljonit eurot ning Regional Jetile esitatud nõue ligi 27,5 miljonit eurot.

Blumfeldti sõnul oleks ilmselt mõistlik ka need ära müüa. "Aga see on pigem küsimus omanikule. Ja tekib ka küsimus, millal müüa. Nõuete väärtus sõltub sellest, kui kaugel on Nordica ja Regional Jeti pankrotimenetlus. Praegu on nende pankrotimenetlus veel suhteliselt algfaasis, käimas on nõuete tunnustamise menetlus. On veel väga palju lahtisi otsi. Aga ma arvan, et omanikul oleks mugavam, juhul kui otsustatakse Transpordi Varahalduse likvideerimise kasuks, et eelnevalt oleks plats ajaloost puhas," rääkis Blumfeldt ERR-ile.

Kliimaministeeriumi transpordi valdkonna asekantsler Sander Salmu ütles, et kui Transpordi Varahalduse vara saab müüdud ja valitsus otsustab, et ettevõte läheb likvideerimisele, siis tuleb ka nõuete küsimus lahendada.

"Teoreetiliselt on võimalik nõue müüa, nõudest loobuda (kuulutada selle laekumine ebatõenäoliseks) või jääda seda senikaua üleval hoidma, kuni pankrotimenetlus on lõpetatud. Valikut ei ole praegu tehtud ja arutelud seisavad ees. Järgmise aasta alguses on plaanis tutvustada Transpordi Varahalduse varade müügi käiku valitsusele ja seejärel teha ka järgnevad otsused. Tuleva aasta esimestel kuudel see protsess ühel või teisel moel alguse saab," rääkis Salmu.

Blumfeldti hinnangul kuluks Transpordi Varahalduse likvideerimiseks alates omaniku otsusest kuni kustutamiskandeni üheksa kuni 12 kuud.

Transpordi Varahaldus on tegutsenud 2015. aasta oktoobrist ning omaniku ootuse kohaselt ei ole sel ettevõttel kunagi olnud töötajaid.

Ettevõtte juhatuse liikmed on alates asutamisest olnud advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme.

06:29

