Osa Tallinna elaniku parkimisloa kasutajaid sai teavituslünkade tõttu trahvi

Tasuline parkimine
Tasuline parkimine Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinnas vahetus tänavu sügisel parkimiskorraldaja ning kui varem laekus elaniku aastase parkimisloa kasutajatele enne selle aegumist teavitus, siis süsteemivahetuse järel jäi osa teavitusi saatmata. Seetõttu said aegunud loa alusel parkivad inimesed ka trahvi, kuid Tallinna transpordiamet näeb selles süüd parkijatel.

Varem veerandsada aastat Tallinnas parkimist korraldanud AS Ühisteenused andis selle aasta septembris selle töö üle hanke võitnud OÜ-le Europark Estonia.

Parkimisoperaatori vahetus ei läinud aga päris tõrgeteta, sest teatud perioodil ei laekunud elaniku aastase parkimisloa kasutajatele varem alati saabunud automaatteadet, et luba vajab uuendamist.

Mitmed inimesed said koduukse ees parkides trahvi, kuna polnud loa aegumisega kursis. Ka trahvi vaidlustamine ei toonud tulemust.

Tallinna transpordiameti parkimise ja liikluse arendusjuht Martin Nelis kinnitas ERR-ile, et seoses parkimisoperaatori vahetamisega oli teatud perioodil tõepoolest teavitamine häiritud, kuid ebaõiglaseks amet välja kirjutatud trahve ei pea.

Nelis tõi välja, et elaniku maksusoodustust reguleeriv määrus kohustab transpordiametit teavitama taotlejat ainult sellest, kas talle on elaniku maksusoodustus määratud või mitte, lisaks edastatakse info maksusoodustuse kehtivuse lõpu kohta siis, kui inimene kolib tasulisest parkimisalast väljaspoole.

"Määrus ei kohusta Tallinna transpordiametit teavitama elaniku maksusoodustuste omanikku maksusoodustuse kehtivusaja, see on ühe aasta lõppemisest," lausus Nelis.

Ta lisas, et elaniku maksusoodustus antakse üheks aastaks, mistõttu on selle saajal õiguspärane ootus, et tähtaja möödudes lõpeb ka elaniku maksusoodustus.

"Loa kehtivusaja jälgimine ja järgimine ning uue elaniku maksusoodustuse õigeaegne taotlemine on loa omaniku tavapärane hoolsuskohustus," tõdes linna transpordiameti esindaja.

Elanike parkimisloa teavitusega seonduv pole ainus probleem, mis parkimiskorraldaja vahetusel tekkis. Septembri lõpus kirjutas ERR, kuidas tarkvara kohandamise tõttu ei tehtud Tallinnas kahe nädala jooksul parkimistrahve ja linnal jäi saamata hinnanguliselt 40 000 eurot.

Nelis tõi toona välja, et kui Ühisteenused sai teenustasuna 16 protsenti parkimiskäibest, siis Europark pakub teenust veidi alla kuue protsendiga, mistõttu hoiab Tallinn aastas kokku umbes pool miljonit eurot.

Toimetaja: Karin Koppel

