Fotod: Tallinna-Narva maanteel sõitis liinibuss teelt välja
Teisipäeval sõitis Tallinna-Narva maanteel teelt välja Ecolinesi liinibuss. Keegi vigastada ei saanud.
Tallinna-Narva maanteel sõitis teisipäeva keskpäeval enne Kiviõli pööret teelt välja Ecolinesi buss. Väljasõidu ajal olid ilmaolud keerulised, tuiskas lund. Buss oli teel Tallinnast Narva, bussis oli kolm reisijat.
Politseist öeldi ERR-ile, et õnnetuses keegi kannatada ei saanud.
Liiklus seisis õnnetuse tõttu kümmekond minutit.
Toimetaja: Marko Tooming