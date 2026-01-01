Galerii: aastavahetus Kuressaares

Juba mitmendat aastat pole Saaremaa vald aastavahetusel enam ilutulestikku panustanud ja on selle asemel elavat tantsumuusikat võimaldanud. Samas ei jäänud ikkagi Kuressaare kohal taevas aastavahetuse hetkel siiski mustaks, selle eest hoolitsesid linlased ise, et oma kuludega paljude rõõmuks siiski saluuti lasta.

Aastavahetus möödus politseinike jaoks üsna töiselt.

Kuressaare politseijaoskonna välijuht Rünno Kurm rääkis, et valdav osa juhtumeid, kuhu politsei reageeris, toimusid Kuressaares.

"Ühine nimetaja, mis politseile väljakutseid tekitas oli alkohol ja selle kuritarvitamine. Rohke alkoholi tarbimine muutis inimeste käitumist ning nii tekkisid avaliku korra rikkumised ja vägivaldsed konfliktid, mille lahendamiseks pidi politsei sekkuma," sõnas ta.

Liikluses suhteliselt rahulik ja ei toimunud ühtegi inimkannatanutega liiklusõnnetust.

"Jälgisime aastavahetusel liikluses toimuvat kõrgendatud tähelepanuga ja kindlasti jälgime ka lähipäevil valvsamalt autojuhtide kainust ja kiirusepiirangutest kinnipidamist, et pidustustele järgnev aeg mööduks kõigile turvaliselt," märkis Kurm.