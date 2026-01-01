Aastavahetus tõi traditsiooniliselt linnaväljakutele tuhandeid inimesi

Tallinn tervitas tänavu uut aastat kontserdi ja valgusetendusega Vabaduse väljakul.

31. detsembri õhtul esinesid Vabaduse väljakul Synne Valtri Band, 5MIINUST ning Terminaator. Ühtlasi vaadati koos Eesti Vabariigi presidendi kõne ülekannet.

Saaremaal kogunetakse traditsiooniliselt Kuressaare kesklinnas, kus ametlikku ilutulestikku asendas tantsumuusika. Kes tahtis, laskis ise rakette.

Kui üldiselt omavalitsused enam ilutulestikku ei rahasta, siis erandiks oli kaks linna: Narva ja Kohtla-Järve. Narva linn kulutas ilutulestikule 10 000 eurot.