X!

Aastavahetus tõi traditsiooniliselt linnaväljakutele tuhandeid inimesi

Eesti
Aastavahetuse möll Tallinnas
Aastavahetuse möll Tallinnas Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Aastavahetuseks kogunesid inimesed traditsiooniliselt linnades keskväljakutele ja raeplatsidele, Tallinnas toimus uue aasta vastuvõtmine Vabaduse väljakul.

Tallinn tervitas tänavu uut aastat kontserdi ja valgusetendusega Vabaduse väljakul.

31. detsembri õhtul esinesid Vabaduse väljakul Synne Valtri Band, 5MIINUST ning Terminaator. Ühtlasi vaadati koos Eesti Vabariigi presidendi kõne ülekannet.

Saaremaal kogunetakse traditsiooniliselt Kuressaare kesklinnas, kus ametlikku ilutulestikku asendas tantsumuusika. Kes tahtis, laskis ise rakette.

Kui üldiselt omavalitsused enam ilutulestikku ei rahasta, siis erandiks oli kaks linna: Narva ja Kohtla-Järve. Narva linn kulutas ilutulestikule 10 000 eurot.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:17

Lauri Hussar: Eesti ongi meie tuletorn

21:10

Ka reedel on ilm tuisune

21:07

Aastavahetus tõi traditsiooniliselt linnaväljakutele tuhandeid inimesi

21:06

Veekatkestuse Tallinnas põhjustas haruldane loodusnähtus

21:03

Eesti ja Soome tegid kaablite lõhkumises kahtlustatava laeva kinnipidamisel koostööd

19:50

Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses Uuendatud

19:25

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest Uuendatud

19:10

Galerii: aastavahetus Kuressaares

18:35

Päevakaja (01.01.2026 18:00:00)

18:00

Ukraina droonid tabasid sihtmärke kolmes Venemaa piirkonnas Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07:53

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

19:25

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest Uuendatud

19:50

Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses Uuendatud

31.12

Terik Tallinna veekatkestusest: see on ajutine suur ebamugavus

31.12

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

07:46

CIA hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

18:00

Ukraina droonid tabasid sihtmärke kolmes Venemaa piirkonnas Uuendatud

31.12

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud Uuendatud

31.12

Galerii: aastavahetuse melu Tallinna kesklinnas

31.12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

ilmateade

loe: sport

17:30

Hüppeturnee teise etapi võitis Prevc

16:45

Roberto Carlos pidi kummutama kuulujutte infarktist

15:58

Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

15:15

Chelsea ja Maresca teed läksid lahku

loe: kultuur

16:03

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

13:21

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

09:57

Headreadi raamatuaasta blogi: Kenkō "Jõudeaja võrsed"

loe: eeter

15:28

Kaitseliitlane: igal inimesel võiks kriisi jaoks plaan olla

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

31.12

Vaata uuesti: Tõnis Niinemets heitis pilgu aasta parimatele eetrihetkedele

31.12

Vaata uuesti: "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst"

Raadiouudised

31.12

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

31.12

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo