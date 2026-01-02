Tallinnas võib ajutiselt jäätmevedu hilineda

Tallinn teatas reedel, et seoses Eesti Keskkonnateenuste suure hulga töötajate haigestumisega võib jäätmevedu toimuda tavapärasest hiljem või muul ajal.

"Teenusepakkuja on andnud teada, et teeb kõik võimaliku, et leida asendajaid ja teenindab eelisjärjekorras kriitilisi jäätmeliike ning marsruute. Tõrkeid on praegu olnud Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Kristiines," teatas linnavalitsus.

Uut teavet lubas ettevõte jagada reedel pärast kella 19, kui on lõpetatud praegused veoringid.