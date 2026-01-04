X!

Talvine ilm meelitas inimesed Tartu Lumeparki

Foto: "Aktuaalne kaamera"
Eestimaale saabunud talv ajas inimesi õue talverõõme nautima. Tartu Lumepark oli pühapäeval rahvast täis ja lustisõite tuubiga saatsid laste kilked.

Talv saabuks lõpuks ka Tartusse ja Lumepargis võeti sellest viimast.

Seitsmel erineval, ligi 200 meetri pikkustel tuubiradadel lookles pühapäeval järjekord. Talverõõme olid nautima tulnud nii pisemad, kuid oma sisemise lapse olid üles leidnud ka suuremad kelgutajad.

"Tulime naise sünnipäeva pidama, mõtlesime midagi aktiivset teha. Ei arvestanud, et nii kõva hoog siin täna tuleb, lapsele meeldib väga, ta on ka selline aktiivsem," muljetas Kaspar.

Lenna rääkis, et talle meeldib tuubiga sõita.

Rahva seas leidus nii neid, kel Lumepark on tuttav koht, aga neidki, kes liiga tihti tuubiradadele sattunud pole.

"Mulle meeldib isiklikult see, et siin on järsud visked, ta nagu viskab sind ülesse, see on hästi põnev alati," sõnas Marie ja ütles, et hirmus ei ole.

Külli tunnistas, et tahtis kõrvale hiilida, aga laps ei lasknud.

Tuubiradadel leidus neidki, kes tegid sooja, et minna kõrval olevale suusamäele hoopiski suusatama.

Kuigi looduslik lumevaip on katnud maa, on tuubipargi põhjaks ikkagi kunstlumi. Kunstlume abil võiks hooaeg kesta Tartu Lumepargis veebruari lõpuni

"Umbes poolteist nädalat on siin kahurid töötanud, aga nüüd loodame küll, et äkki see ilm kestab ja saab töövilju nautida. Talved on kogu aeg kliima soojenemise tõttu lühemaks ja lühemaks jäänud, hea on, kui on sellist mõnusat talve kaks kuud, siis on isegi väga hästi," rääkis Tartu Lumepargi tegevjuht Jaan Olmaru.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Talvine ilm meelitas inimesed Tartu Lumeparki

