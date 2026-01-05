Haanja suusakeskuse suusarajad muudeti tasuliseks

Haanja suusakeskuse suusarajad on nüüdsest tasulised ning tervisesportlastel tuleb radade kasutamise eest maksta. Kuigi suusakeskus võõrustab suurvõistlusi ja seda külastab aatas üle 140 000 inimese, ütles kultuuriministeerium, et tegemist on kohaliku keskusega, mis peaks toimima kahaneva rahvastiku ja maksutuluga valla toel.

Haanja puhke- ja spordikeskust haldab SA Haanjmaa Sport, mis kuulub Rõuge vallale, kes on järk-järgult tõstnud rasketel aastatel kokku kuivanud toetust. Paar viimast aastat on tegevustoetus jäänud 50 000 kuni 60 000 euro vahele, kuid see katab vaid osa keskuse 130 000 euro suurusest eelarvest.

"Eks me viimased aastad olemegi vee peale jäänud tänu erasektori suurele toele, aga ka erasektor on lõpuks öelnud, et nad iga aasta ei jaksa appi tulla ja ega meil muud varianti ei olnudki, kui lõpuks need rajad tasuliseks teha, et üldse ära majandada," lausus SA Haanjamaa Sport juhatuse liige Anti Saarepuu.

Haanja suusakeskuses on aastaid otsitud võimalust, kuidas saada ka riigipoolset tuge. Kultuuriministeeriumi seisukohalt on tegemist aga kohaliku spordikeskusega, kes peab ise toime tulema. Aastas käib spordikeskuses üle 140 000 külastaja ning näiteks hetkel treenivad seal Tapal resideeruvad Briti liitlased, kes õpivad, kuidas lume peal suusatamine käib.

"Eestis on rohkem kui 200 terviserada ja liikumisrada ning neist 23 saavad riiklikult investeeringutoetust. Haanja on teinud head tööd. Loodame, et nad kohaliku omavalitsuse toel leiavad täiendavad sissetuleku allikad ja saavad jätkata oma tegevust," sõnas kultuuriministeeriumi spordinõunik Kaarel Nestor.

Rõuge vallavanem Britt Vahter ütles, et Haanja on selgelt kogu Eesti suusakeskus, mis võõrustab iga-aastaselt ka suurvõistlusi, mistõttu ei saa ka üks väike vald seda kõike kinni maksta. Tema hinnangul peaks Jõulumäe ja Tehvandi spordikeskuse kõrval riik toetama suusakeskusi regionaalselt võrdsemalt.

Ministeerium aga Haanja riigi tiiva alla võtmist võimalikuks ei pea, mistõttu tuleb suusatajatel maksta. Esmaspäeval rajal viibinud suusatajad pidasid tasu küsimist õiglaseks.

"Mina saan sellest täiesti aru. Ilmselt keskusel piisavalt toetust riigi ja sponsorite poolt ei ole," ütles suusataja Põlvamaalt Peeter Müürsepp.

"Mina arvan, et see on täiesti õigustatud. See on kindlasti väga kulukas ja väga palju tööd on siia pandud. See on ainult kolm eurot. See ei ole kontimurdev kellelegi," ütles suusataja Tartust Liis Kampus.

"Kui rajad on iga päev tehtud, siis miks ka mitte see väike toetussumma teele panna," sõnas suustaja Võrust Raimond Kaup.

Ka Saarepuu sõnul on tasu küsimine mõistvalt vastuvõetud ning kümne päevaga on kogutud juba pea 10 000 eurot.