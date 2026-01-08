X!

Riik lihtsustab riigihangete reegleid

Eesti
Ministeeriumite ühishoone. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Valitsus kiitis heaks ja saadab riigikogule riigihangete seaduse muutmise eelnõu, eesmärgiga muuta riigihangete korda lihtsamaks ja kiiremaks.

Seadusemuudatused vähendavad ka tarbetut bürokraatiat ja toovad vajalikud teenused ning investeeringud inimesteni senisest kiiremini.

"Riigihange ei ole rituaal, vaid tööriist," nentis rahandusminister Jürgen Ligi, kelle sõnul  peab riik lõpetama olukorra, kus protseduur ise muutub eesmärgiks.

"Reeglid peavad olema mõistlikud ja ajakohased, mitte ebaproportsionaalselt aega ja energiat kulutavad. Kui hangete korraldamine muutub liiga keeruliseks, kannatavad nii avalikud teenused kui ka ettevõtjad," sõnas ta.

Kehtivad reeglid ja piirmäärad on püsinud samad juba aastaid ega arvesta tänast turuolukorda. Seetõttu tehakse süsteem lihtsamaks.

Näiteks kaob siseriiklik riigihanke piirmäär. Hangetes jääb alles kaks taset:  lihthange ja rahvusvaheline hange. Ühtlasi tõstetakse eelnõu kohaselt lihthanke piirmäärasid, mis tähendab, et paljusid väiksemaid hankeid saab edaspidi korraldada kiiremini ja vähemate formaalsustega.

Muudatuste tulemusel saab ligikaudu poolte hangete korraldamine olema lihtsam ning keskmine menetlusaeg lüheneb märkimisväärselt. See tähendab, et avalikud teenused jõuavad inimesteni kiiremini, samal ajal kui ettevõtjatel kulub osalemiseks vähem aega ja raha. Oluliselt vähenevad menetlustoimingud ja kontroll, kuid alles jäävad ausa konkurentsi ja maksumaksja raha kaitsmiseks vajalikud põhimõtted ja reeglid.

Praktikas saavad näiteks koolid ja lasteaiad ca 200 000 euro suuruseid hankeid, nagu mööbli või IT-seadmete ostmist korraldada lihthanke korras ja senisest kiiremini.

Kohalikud omavalitsused saavad kuni 100 000 euro suuruseid teede, hoonete või rajatiste remondi- ja ehitustöid tellida veelgi lihtsamas menetluses, mis lubab töödega varem alustada.

Energia- ja veesektoris saavad võrgustikuhankijad väiksemaid investeeringuid ja hooldustöid kiiremini ellu viia.

Ettevõtjatele annavad lihthangetes pikemad pakkumuste esitamise tähtajad rohkem aega kvaliteetse pakkumise koostamiseks, samal ajal kui kogu hankemenetlus jääb lühemaks kui senistes keerukamates hangetes.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. septembril 2026 ning pooleli olevad hankemenetlused viiakse lõpuni senise korra järgi.

