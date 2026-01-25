X!

Asutajad annavad raskustes Pokumaa üle Antsla vallale

Eesti
Foto: "Aktuaalne kaamera"
Eesti

Võrumaal asuv Edgar Valteri loomingut tutvustav Pokumaa oli aastaid armastatud sihtkoht, ent viimastel aastatel on külastajate arv oluliselt langenud ning sihtasutusel on tekkinud maksevõlad. Et olukorda päästa, on riik ja teised osapooled otsustanud Pokumaa anda täielikult Antsla vallale, kellel on plaan teemapargi päästmiseks Pokumaa metsa majandada.

Pokumaa – see tähendab Eesti üht unikaalsemat palkehitist ehk Pokukoda ning sinna juurde kuuluvat kaht talukohta ühes 55 hektari metsamaaga, kus pakutakse loodusharidust ning tutvustatakse Edgar Valteri loomingut ja elu. Kõik see kuulub sihtasutusele, millel on kuus osapoolt. Nende hulgas riigi esindajana ka regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Asutajad on otsustanud Pokumaa üle anda Antsla vallale.

"Me oleme leidnud, et riik ei peaks kõiki sihtasutusi, ka väikseid, nii-öelda omama. Riigi vaatest on oluline see, et Pokumaa säiliks ja Antsla vald koha peal tunneb seda piirkonda, turismiolusid ja kõike paremini. Oleme leidnud, et tuleviku silmas pidades on see parim valik," rääkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi valdkonnajuht Sven Mäe.

Ümberkorralduste peamine põhjus on aga sihtasutuse kahjum ja makseraskused, mis seotud külastajate vähenemisega.

"Ütleme, et kui siin kolm aastat tagasi oli 9000 inimest suveperioodil, siis 2024 oli juba peaaegu 5000 ja nüüd siis alla 4000 oli selle viimase suvega. Ei oskagi täpselt öelda, mis põhjus on, et kas oli siis see, et meil kõigil on raske või raha läheb kotist väga palju ära ja tuleb pähe," rääkis Pokumaa tegevjuht Sirje Loodus.

"Me oleme maksuametile võlgu natuke üle 5000 euro, need on siis tööjõu ja muud riiklikud maksud, mis on ajatatud," lisas Loodus.

Antsla vallavolikogu istungil kinnitati uus sihtasutus Pokukoda. Riik annab ühes teemapargiga valla loodud sihtasutusele nii öelda pärandina kaasa ka 34 hektarit metsa, mis tähendab et uuel sihtasutusel saab olema pea 90 hektarit metsamaad.

Pokumaa elule aitamiseks on vallal plaan seda majandada.

"See mets on sellises olukorras, et seda pole vähemalt 30 aastat tegelikult majandatud. Seal on hästi palju surnud metsa, ilmselgelt seda tuleb lõigata," ütles Antsla vallavanem Avo Kirsbaum.

Aga milleks väheneva rahvastiku ja kahaneva eelarvega vallale võlgades sihtasutus?

"Pokumaa on Antsla valla kindlasti üks pärle, mida tuleb hoida ja need rahasummad, mis me siis oleme sinna siiamaani sisse pannud ja ka tulevikus paneme – ma arvan, et tulevad tegelikult lõpuks ikkagi kuhjaga tagasi," sõnas Kirsbaum.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

suur spordipidu

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:07

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

22:55

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

22:42

Jaapan teenis lennumäe võistkonnavõistluses ajaloolise MM-tiitli

22:18

ETV spordisaade, 25. jaanuar

21:57

Krõbedad külmakraadid jätkuvad ka uuel nädalal

21:55

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

21:53

Esilinastus film Rootsi poolt nõukogude liidule välja antud eestlasest

21:45

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:43

"AK. Nädal" uuris, kuidas inimesed kõrge elektrihinnaga toime tulevad

21:43

Pärdile pühendatud muusikakeskuseks ümber ehitatud kirik toimis kunagi spordisaalina

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06:18

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

14:06

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

15:50

Klõtsko: 15 protsenti Kiievi elumajadest on endiselt kütteta Uuendatud

09:10

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

24.01

USA föderaalagendid tulistasid Minneapolises mehe surnuks Uuendatud

09:13

Xi algatas uurimise Hiina kõrgeima kindrali suhtes

24.01

USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel Uuendatud

24.01

Eksperdid: Ukraina ja Venemaa ei saavuta lähiajal territoriaalvaidlustes läbimurret

16:15

Parvlaevaliiklus Hiiumaaga on häiritud Uuendatud

18:33

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

ilmateade

loe: sport

23:07

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

22:42

Jaapan teenis lennumäe võistkonnavõistluses ajaloolise MM-tiitli

22:18

ETV spordisaade, 25. jaanuar

21:55

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

loe: kultuur

14:10

Eva Koff: kirjutamine on üks lõputu loobumine

12:39

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

09:10

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

24.01

Galerii: esilinastus Terje Toomistu doksari "Piirideta põlvkond"

loe: eeter

15:01

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

12:39

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

11:40

Jaagup Kreem: muusikali loomisprotsess Liitmaaga oli kirglik ja valuline

11:03

Põlvamaa parim bussijuht: vahel pean pihiema eest ka olema

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo