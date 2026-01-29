X!

MKM kannab 1,3 miljonit suurinvestori toetust mullusest eelarvest tänavusse

Majandus
Eurod.
Eurod. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Majandusministeerium kannab mullusest eelarvest tänavusse üle 1,3 miljonit eurot suurinvesteeringute toetusi, kuid ministeeriumi ning ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse kinnitusel ei tähenda see, nagu Eestisse investeerida soovijaid napiks.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo allkirjastas käskkirja, mille kohaselt tuleb 2025. eelarveaastal kasutamata jäänud 3 188 679 eurot kanda üle 2026. eelarveaastasse. See summa sisaldab ka 1,3 miljonit eurot suurinvestori investeeringutoetusi.

ERR uuris ministeeriumilt, mis põhjusel nii suur summa investeeringutoetustest mullu kasutamata jäi. Riina Soobik majandusministeeriumi avalike suhete osakonnast ütles, et raha kasutamata jäämine ei tähenda, nagu oleks huvi Eestisse investeerida vähenenud ja raha seepärast aasta-aastalt üle kantaks. Tema sõnul on tegu pigem tehnilist laadi ülekandmisega.

"Projektide kuluaruandeid ei ole veel esitatud, kuid eelarve on lepingutega kaetud. Väljamaksete tegemine sõltub taotlejate poolt tehtud kuludest ja selle kohta aruannete laekumisest. Kui taotlejad teevad kulusid alles sel aastal, siis tehakse ka väljamaksed sel aastal," sõnas Soobik.

2025. aastal oli MKM-i suurinvestori investeeringutoetuse eelarve kokku 2,8 miljonit eurot, millest 1,5 miljonit oli 2024. aastast üle kantud.

Ära kasutati mullu kokku 420 000 eurot, toetuse saajad olid metallkonstruktsioonide tootja Exmet Services OÜ ning äsja Tallinna lennujaama alale uue lennukite hoolduskeskuse rajanud Magnetic MRO AS.

1,08 miljonit eurot jääb aga sellesse aastasse üle kandmata. Soobiku sõnul on põhjuseks eelarvereeglid ning see raha jäi kasutamata, kuna toetamise tingimustele vastavaid projekte ei laekunud kavandatud mahus.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) fookusklientide juht Mihkel Kärg ütles, et suurinvesteeringute toetuse puhul on tänases mõistes tegu ettevõtte investeeringu toetusega.

Eelmisel aastal rahastati üht projekti: Tammer OÜ toetuse suurus oli 1 895 250 eurot. Projekti kogumaht on 12 635 000 eurot ning selle elluviimise tähtaeg on 2028. aastal.

"Kokku on selle meetme raames rahastatud kaheksat projekti ehk üks-kaks projekti aastas ongi antud toetuse puhul tavapärane," kinnitas Kärg.

Ettevõtte investeeringu toetus on mõeldud Eesti ettevõtete uut majandustegevust alustavate investeeringute soodustamiseks. Seega peab tegu olema kas uue ettevõtte asutamisega või olemasoleva ettevõtte jaoks uute toodete tootmisega.

"Toetame vähemalt 6,7 miljoni euro ulatuses planeeritavaid uusi põhivarainvesteeringuid, mis aitavad kaasa kõrgema lisandväärtuse loomisele ja ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule," tõi Kärg välja.

Väljamakseid tehakse vastavalt ettevõtete reaalselt tehtud kuludele tagantjärele ehk väljamaksete mahud sõltuvad projekti teostajatest.

"Meie jälgime seda, et projektid saaksid lõpule viidud kokkulepitud tähtaegadeks. Kuna projektid nõuavad ettevõtetelt suurt investeeringut, siis on loomulik, et nende teostamine võtab aega ning võib juhtuda, et tegeliku elu rütm ei kattu täielikult toetuse eelarve planeerimise faasis ennustatuga," sõnas Kärg.

Kärg lisas, et Eestisse investeerimise huvi ei ole vähenenud: veel suuremate ehk üle 100 miljoni euro suuruste investeeringute tegemiseks on ka suuremahuliste investeeringute toetus, milles tehti eelmisel aastal kolme projekti rahastusotsus mahus ligi 400 miljonit eurot.

"Mõlema toetuse puhul on meil eelnõustamises mitu ettevõtet, et aidata nii Eesti ettevõtteid kui ka välisinvestoreid teha oma investeeringud just siia. Selle kõrval töötame majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga praegu ka uue meetmega, et saaksime toetada investeeringuid, mille mahud jäävad 20 ja 100 miljoni vahele," sõnas Kärg.

EISA ja MKM-i välja toodud toetussummade ja toetatud ettevõtete erinevus tuleneb asjaolust, et toetusotsus on ühes mahus ja reaalsed väljamaksed, millest sõltub lõpuks MKM-i eelarves jääk, tehakse toetusotsuse ulatuses järk-järgult vastavalt ettevõtte tehtud kuludele.

Seetõttu võibki EISA selgituse kohaselt ette tulla, et eelarvesse on arvestatud prognoosi järgi väljamakseteks mingi maht, aga siis tuleb seda edasi kanda.

Näiteks eelmisel aastal tehti küll Tammerile toetusotsus, väljamakseid said aga hoopis Magnetic MRO 2024. aasta toetusotsuse alusel ja Exmet Services OÜ 2023. aasta toetusotsuse alusel.

Riina Soobik MKM-ist märkis, et tänavuses riigieelarves on suurinvestori investeeringutoetuseks raha ette nähtud, kuid on väga keeruline prognoosida, milleks täpselt ja kui suurtes summades toetuse saajad oma kuluaruanded esitavad.

"Selleks, et kindlustada piisavate vahendite olemasolu tõimegi 2025. aasta jäägid alanud aastasse üle," lisas Soobik.

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:59

Perling tõusis peaministrieelistustes kolmandaks

06:45

USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata

06:36

Ministeeriumid ei plaani lubada ravimite müüki toidupoodides

06:33

Estlinkide rikke põhjustas Eveconi Kiisa akupark

06:07

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Taro, Ligi, Purga

05:49

Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki

04:48

MKM kannab 1,3 miljonit suurinvestori toetust mullusest eelarvest tänavusse

04:46

Elering kaebas konkurentsiameti ettekirjutuse kohtusse

04:46

Puitpelletivarude kiire kahanemine on hinnad üles viinud

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

28.01

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

28.01

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

28.01

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

28.01

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist

28.01

RIA võtab riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+

27.01

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis

28.01

Noortele mõeldud Somaalia piinalaagrid raputavad Soome avalikkust

28.01

TÜ kliinikumi hanke rikkumises sai kahtlustuse Varekite firma Uuendatud

28.01

Sõja 1435. päev: Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega Uuendatud

28.01

Politico: Prantsusmaa keelab ametnikel USA videoplatvormide kasutamise

ilmateade

loe: sport

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Tormis Laine tegi esimesel laskumisel vea ja katkestas

28.01

Panter sai Balti liigas magusa võidu

28.01

Lajal piirdus Prantsusmaal ühe mänguga

loe: kultuur

28.01

Ott Raidmets lavastusest "Prima facie": see avas mu silmad ohvrite kaitsetusele

28.01

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

28.01

Arvo Pärt oli 2025. aastal maailmas enim esitatud nüüdishelilooja

28.01

Kristina Norman: olen tahtnud üle kümne aasta oma isa lugudest lavastust teha

loe: eeter

28.01

Saaremaa õpetaja väliõpperaja ehitamise plaan põrkus bürokraatiale

28.01

Galerii: eetrisse jõudis "Ringvaate" 3000. saade

28.01

VIDEOD: Eesti Laulu finalistid andsid võistluslugudele uue kõla

28.01

Hollywoodi juht Rauno Otsepp: mõtlema paneb see, et samad mured on terves maailmas

Raadiouudised

28.01

Päevakaja (28.01.2026 18:00:00)

28.01

Riigi teedehoiu plaan on ettevõtjate vaatest ülemäära ambitsioonikas ja pigem ebarealistlik

28.01

Elektrilevi võttis kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue merekaabli

28.01

Raadiouudised (28.01.2026 15:00:00)

28.01

Piiril konfiskeeritud kaubad leiavad uue kasutuse kaitseväes ja kutsekoolides

28.01

Kliimaministeeriumi kava järgi peaks Eesti hoonefond olema 2050. aastaks kliimaneutraalne

28.01

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

28.01

Eesti ei plaani välismaalastest toidukulleritelt algtasemel keeleoskust nõudma hakata

28.01

Põltsamaa sooviks oma gümnaasiumi anda riigi juhtida

28.01

Raadiouudised (28.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo