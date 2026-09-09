Tehisaru kasutuselevõtu toetus osutus ootamatult populaarseks

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) tegi majandusministeeriumile ettepaneku suurendada selleks aastaks ette nähtud tehisaru kasutuselevõetmise toetuse mahtu, sest see osutus ootamatult populaarseks.

Ettevõtetele mõeldud tehisaru kasutuselevõtu toetuse taotlusi sai hakata esitama 24. augustil. Juba samal päeval kell 16 otsustas EISA aga taotlusvooru sulgeda, sest taotlusi laekus väga palju.

Nüüd pöördus EISA majandusministeeriumi poole, et selle aasta toetusmahtu suurendataks. Nimelt on 2026.-2027. aastaks mõeldud toetuste eelarve kokku kaks miljonit eurot, kuid tänavu plaaniti sellest välja jagada 1,1 miljonit eurot. Selgus aga, et esitatud taotluste summa ületab seda rohkem kui kaks korda.

"Seetõttu soovime kasutada meetmele kavandatud vahendeid võimalikult suures mahus juba praegu, mil ettevõtete valmisolek tehisarulahendusi oma tegevusse rakendada on selgelt olemas," ütles EISA innovatsiooniteenuste arenduse tiimijuht Silja Elunurm ERR-ile.

Toetus makstakse ettevõtjatele välja pärast projekti elluviimist tagantjärele ning enne seda tuleb neil ka aruanne esitada. Elunurm märkis, et EISA kontrollib tulemuste saavutamist ning kinnitab ka aruande. Muu hulgas peab toetusesaaja tulemuse saavutamist ka lühivideoga tõendama.

"Toetuse puhul ei piisa üksnes kavatsusest tehisaru kasutusele võtta. Ettevõte kirjeldab juba taotluses konkreetse probleemi või protsessi, mida soovib tehisaru abil parandada, kavandatavad tegevused ning oodatava tulemuse. Projekti tulemus peab olema kontrollitav vähemalt prototüübi või testitulemuste põhjal," selgitas Elunurm.

Küsimusele, millist kasu toetuse maksmise tagajärjel riigile sünnib, vastas tiimijuht, et meetme eesmärk on aidata ettevõtetel jõuda tehisaru katsetamisest reaalse ja tulemusliku rakendamiseni.

"Projektide oodatav mõju on näiteks ettevõtte tootlikkuse, müügitulu või ekspordikäibe kasv, parem kuluefektiivsus või äriprotsesside suurem automatiseeritus. Laiem kasu Eesti majandusele seisneb ettevõtete tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvus ning kõrgema lisandväärtuse loomises," sõnas Elunurm.

Kui tänavune meetme maht kogueelarveni ehk kahe miljoni euroni suurendada, võimaldaks see EISA kinnitusel 55 ettevõtte projekti asemel sadat toetada. Väljamaksed tehakse tõenäoliselt järgmise aasta jooksul.