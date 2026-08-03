MKM langetas toetuseks kõlblike suurinvesteeringute alampiiri 30 miljoni võrra

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) teatas, et langetab ettevõtetele suuremahuliste investeeringute toetuse alampiiri. Minimaalne investeering langeb 100 miljonilt 70 miljonile eurole ning eelisarendatavate projektide lävend algab edaspidi 35 miljonist ja kaitsetööstuses 20 miljonist eurost.

Ühe olulise muudatusena lisatakse eelisarendatavate projektide hulka toidutööstus. Toidusektor on riigi jaoks strateegiliselt oluline, sealhulgas toidujulgeoleku tagamise vaates, mistõttu soovib riik soodustada suuremahulisi investeeringuid ka toidutööstuses, teatas MKM:

Eelisarendatavate projektidena käsitatakse veel netonulltehnoloogiate tootmist, energiamahuka tööstuse dekarboniseerimist ja tootmisprotsesside ümberkujundamist, kriitiliste ja strateegiliste toormete kaevandamist, töötlemist, rafineerimist, ringlussevõttu või asendamist, strateegilisi digitehnoloogiaid, süvatehnoloogiaid ning biotehnoloogiaid.

Koos investeeringumahu nõude vähendamisega võib ka uusi töökohti olla senise 30 asemel 20. Muudatus ei vähenda meetme isetasuvust, kuna loodavate töökohtade keskmine väärtus kasvab proportsionaalselt antava abiga, märkis MKM:

Senised toetusmäärad jäävad samaks: Harjumaal kuni 10 protsenti ning teistes maakondades kuni 15 protsenti projekti mahust. Maksimaalne toetussumma on 20 miljonit eurot ühe investeeringu kohta.

​"Suurinvesteeringud ei jõua meile iseenesest. Konkureerime ka naabritega, nii et peame looma tingimused, mis annavad ettevõtetele kindluse valida oma järgmise tehase, arenduskeskuse või tootmisliini asukohaks just Eesti. Lävendite langetamine annab rohkematele investoritel, sealhulgas ka kaitsetööstusel, võimaluse oma investeerimisplaane siin ellu viia," ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Suuremahuliste investeeringute toetus on osa valitsuse majanduskasvu kavast. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse väljastatava toetuse eesmärk on tuua Eestisse uusi investeeringuid, luua kõrgema lisandväärtusega töökohti ja tugevdada Eesti tööstuse konkurentsivõimet.