Prantsuse võimud korraldasid sotsiaalmeediaplatvormi X kontoris läbiotsimise

Pariisi prokuratuuri küberkuritegevuse üksus korraldas Elon Muskile kuuluva sotsiaalmeediaplatvormi X kontoris läbiotsimise. Uurimine puudutab kahtlustusi kuritegudes, mis hõlmavad andmete ebaseaduslikku töötlemist ja kaasaaitamist lapsi kujutava pornograafilise sisu valdamisele.

Musk ja platvormi endine tegevjuht Linda Yaccarino on 20. aprillil kutsutud ülekuulamisele. Tunnistajatena peavad ilmuma ka teised X-i töötajad.

X ei ole juhtunut kommenteerinud. Varasemalt on ettevõte nimetanud Prantsusmaa uurimist rünnakuks sõnavabaduse vastu.

Menetlus sai alguse 2025. aasta jaanuaris, kui Prantsuse prokurörid hakkasid uurima X-i algoritmi soovitatud sisu. Sama aasta juulis laiendati uurimist ka Muski vastuolulisele juturobotile Grok.

Toona teatas X, et tegemist on poliitiliselt motiveeritud sammuga, ning lükkas ümber süüdistused algoritmi manipuleerimises.

Pärast teisipäevast läbiotsimist kinnitasid Prantsuse prokurörid, et uurivad platvormi tegevust mitmes valdkonnas. Võimalike kuritegude seas on kaasaaitamine lapsi kujutava pornograafilise sisu valdamisele või organiseeritud levitamisele, isiku pildiõiguste rikkumine seksuaalsete süvavõltsingute (deepfake) abil ning organiseeritud rühmituse poolt toime pandud kelmuslik andmete väljavõtmine.

X-i vastu suunatud uurimised laienevad

Ka Suurbritannia andmekaitsevoliniku büroo (ICO) teatas, et alustab uurimist Muski tehisintellekti tööriista Grok suhtes, kuna see võib luua kahjulikku seksualiseeritud foto- ja videosisu.

Briti meediakontrolli amet Ofcom teatas eraldi, et astub järgmised sammud eelmisel kuul algatatud uurimises.

Ofcom hindab, kas ettevõte on teinud piisavalt, et piirata seksuaalsete süvavõltsingute levikut. Amet märkis siiski, et nad ei uuri vahetult xAI-d, kuna juturobotite reguleerimine jääb praeguste seaduste kohaldamisalast välja.

Eelmisel nädalal algatas ka Euroopa Liit uurimise X-i suhtes, et selgitada välja, kas platvorm levitab ebaseaduslikku sisu. See järgnes avalikkuse pahameelele Groki loodud manipuleeritud seksuaalse sisu üle.

Uurimist viib Prantsusmaal läbi Pariisi prokuratuuri küberkuritegevuse üksus koostöös politsei ja Europoliga. Sama üksus pidas 2024. aastal kinni Telegrami asutaja Pavel Durovi, keda süüdistati kaasaaitamises organiseeritud kuritegevusele, tema advokaat on nimetanud süüdistusi absurdseks.

Prokuratuur algatas menetluse pärast rahvasaadik Eric Bothoreli pöördumist, kes väitis, et X-i kallutatud algoritmid moonutasid andmetöötlussüsteemi tööd. "Rõõm näha, et minu 2025. aasta jaanuari kaebus kannab vilja!" kirjutas Bothorel platvormil X. "Euroopas ja eriti Prantsusmaal tähendab õigusriik seda, et keegi ei ole seadusest kõrgemal."

Pariisi prokuratuur teatas ühtlasi, et lahkub X-i platvormilt ning hakkab edaspidi infot jagama LinkedIni ja Instagrami kaudu.