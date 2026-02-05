X!

Yle: Soome lahes toimus Vene varilaevastiku alusel plahvatus

Foto on illustratiivne. Naftatanker
Foto on illustratiivne. Naftatanker Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stephane Mahe
Libeeria lipu all sõitval kaubalaeval toimus neljapäeval Peterburi lähistel plahvatus, teatas Telegrami kanal MNS Moscow.

Laev MSC Giada III oli teel Belgiast Peterburi, vahendas Yle.

Väidetavalt toimus plahvatus laeva masinaruumis, põhjustades tulekahju, mis levis ka tekiehitistele. Laeva kere siiski viga ei saanud ning merre ei lekkinud ohtlikke aineid. Põleng suudeti paari tunniga kustutada.

Õnnetuse hetkel asus alus Peterburi lähedal. Päästelaev Spasatel Karev ja jäämurdja Semjon Dežnjov aitasid kaubalaeva Peterburi sadamasse.

Ukraina meediakanali United24 teatel kuulub alus Venemaa varilaevastikku.

Jaanuaris märkasid vaatlejad alust Türgi ranniku lähedal, kus see seilas ebatavaliselt kalda lähedal. Veebilehe TankerTracker hinnangul võis laev sel viisil püüda hoiduda Ukraina droonide eest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

