Soome lahel reisilaevaliikluse katkemise ohtu pole

Eesti ja Soome vahel saab praeguse veetaseme ja jääoludega reisilaevaliiklus jätkuda, küll aga kehtestab transpordiamet kaubalaevadele Soome lahe äärsetes sadamates jääklassi nõude, et need jää kasvades sadamatesse kinni ei jääks.

Soome lahes on veetase langenud samamoodi nagu Väinameres, ent mitte sama kriitilisele tasemele. Tallinna Sadama sadamakapteni asetäitja Siim Seeman ütles, et see on looduslik eripära, et saartele pääsemine on veetaseme tõttu väga keeruline, Soome sõit aga mitte.

Praegusega sarnane veetase on Tallinna sadamates varemgi olnud, erakordne on praegu see, kui püsivalt see olukord kestab.

Reisilaevade puhul jälgitakse tähelepanelikult veetaseme alanemist Vanasadamas, kus võib tekkida probleeme reisijate maabumissilla ja kaldarampide paigaldamisega laevale.

"Praegu on hästi, isegi madalama veetasemega ei tohiks veel midagi hullu olla. Meil on varu olemas, praegu me ei näe muret," ütles Seeman neljapäeval ERR-ile. Samas kui veetase peaks veel alanema ja olukord läheb sadama vaates ekstreemseks, siis tuleb hakata valima, millise kai juurde milline laev läheb.

"Neid võimalusi on meil mitmeid ja veesügavuse varu on seal piisav," märkis Seeman.

Suurem mure on jää liikumine, mis teeb eelkõige kaubasadamatele ligipääsu keerukaks.

Soome lahelt on jõudnud jää Loksa sadama juurde ja läheneb Muugale, rääkis Seeman.

"Keskkonnaagentuur väljastab meil iga päev jääkaarte ja siis me jälgime sadamates pingsalt seda, et millal see jää meie sadamani jõuab ja hakkab meie tööd mõjutama. Kuna siin on pikalt külm olnud, siis see jää kasvamine on päris tugev," rääkis Seeman. "Sillamäe sadamas, Kunda sadamas on juba kehtestatud talvised navigatsiooninõuded, kus kõik laevad peavad olema jääklassiga 1C ja omama teatud võimsust, et jääst läbi sõita. Kui need külmad jätkuvad, siis nädala aja pärast võib arvata, et Muugal on juba olukord raskem."

Transpordiamet kehtestab järgmisest nädalast ajutised jääklassi nõuded laevadele, mis tulevad Kopli, Tallinna ja Muuga lahe sadamatesse.

Kuivõrd praegused tuuleolud soosivad jää levikut sadamatesse, võib oodata, et tulevast nädalast peab ka Tallinna ümbruses tööle asuma jäälõhkuja.

Reisilaevadel jääga probleemi ei ole.

Jäälõhkuja Botnica juba tegutseb Sillamäe ja Kunda sadamates, Pärnu sadamas sõidab Eva-316, Tallinna Sadamates asub 11. veeburarist tööle jäälõhkuja Tarmo.

Eestil on aga isegi hästi läinud, sest jää levik Soome lahel algab Peterburist ning kõige kiiermini külmub põhjanaabritel kinni just see rannikuosa, mis jääb Peterburi lähedale. Näiteks eelmisel talvel ei tulnudki Eesti poolel jääd lõhkuda, kuigi miinuskraade oli ka üksjagu.

Seemanil on ka häid uudiseid neile, kes ootavad tavapärase laevaliikluse taastumist saartega.

"Praegu on meretaseme languse kriitiline piir ja Meresüsteemide Instituudi prognoosi järgi hakkab tase tasapisi kerkima. Kui vaadata ka tuule suunda, võib oodata, et esmaspäevast hakkab tasapisi veetase tõusma, tuul vaibub ega vii enam nii palju vett Taani väinadest välja. Jäämure püsib, külmad jätkuvad, aga midagi drastilist ei ole veel," ütles Seeman.