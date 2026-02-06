Lätlased rajavad sakslaste abil tankitõrjemiinide tehase

Läti Riiklik Kaitsekorporatsioon (VAK) ja Saksa ettevõtte Dynamit Nobel Defence allkirjastasid neljapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi, mis näeb ette tankitõrjemiinide tehase rajamise Lätti kahe aasta jooksul.

VAK-i juhatuse liige Ingrīda Kirse ütles allkirjastamise järel BNS-ile, et nüüd algab töö projekti elluviimiseks. Tehakse kindlaks tehase võimalikud asukohad ning alustatakse vajalike investeeringute hindamisega.

Kirse lisas, et tegeletakse tulevase koostöövormi valimisega. Ta pakkus, et see võiks olla VAK-i ja Dynamit Nobel Defence ühisettevõte, kuna see võimaldaks tulevikus Saksa ettevõttega ka teisi projekte ellu viia.

Kirse sõnul on tankitõrjemiinide tehase peamine klient sarnaselt teistele VAK-i projektidele Läti armee, kuid ta rõhutas, et tehasel on veel ka väga suur ekspordipotentsiaal.

Kirse sõnul kaasab kavandatav tankitõrjemiinide tehas ka suure hulga teisi Läti tootjaid, kellest saavad toorainetarnijad.

Kirse hindab, et ehitustööd võiksid alata 2027. aastal ja tootmine 2028. aastal.

Memorandumi allkirjastamisel ütles kaitseminister Andris Sprūds, et tegemist on olulise sammuga kaitsevõime tugevdamisel, rahvusvahelise koostöö tihendamisel, relvatootmise arendamisel ja relvajõudude varustamisel.

Sprūdsi sõnul on tankitõrjemiinide tehase projekt seotud eelmise aasta oktoobris kaitseministeeriumi ja Dynamit Nobel Defence'i vahel sõlmitud lepinguga 50 miljoni euro väärtuses kaugjuhitavate miinipuhastussüsteemide ostmiseks.

Küsimusele, kas projekti jaoks on võimalik kaasata ka Euroopa Liidu vahendeid, vastas Sprūds jaatavalt.