Narva ei kavatse probleemset jalgpallihalli lammutada

Narva ei kavatse ebaõnnestunult valminud jalgpallihalli lammutada, vaid otsib lahendust, kuidas spordirajatist ohutult kasutada. Hiljuti valminud spordihoone vigade otsingud on kestnud juba üle poole aasta.

Narva jalgpallihall avati pidulikult üle-eelmisel aastal. Kuid juba mullu novembris sulges linnavõim seitse miljonit eurot maksnud spordirajatise, kuna pneumohall hakkas lume raskuse all kokku vajuma ning ka küttekulud olid oodatust kaks korda suuremad.

Linnavõim tellis hoonele auditi, kuid selle lõppversioon on veel kinnitamata, sest koostaja pole selgelt välja toodud probleemi põhjusi ega lahendusi. Meediasse lekkinud vahearuande väidet, et ebaõnnestunud spordirajatis tuleb lammutada, linnavalitsus ei aktsepteeri.

"Sellist sõnakasutust lõpparuandes ei ole. Räägitakse kõige otstarbekamast pikaajalisest lahendusest, mis tähendaks selle membraani väljavahetamist, aga kindlasti on võimalikud ka teistsugused lahendused," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Praegu on jalgpallihalli lubatud piiratud ajal kasutada vaid kutselistel jalgpalluritel. Noored vutimängijad, keda on Narvas pea 400, peavad harjutama kitsukestes koolivõimlates.

"Me kaotasime võimaluse kasutada avarat mänguruumi. Seetõttu kannatab mängijate füüsiline võimekus ning ka meisterlikkus. Noortel algasid traumad. Teistes linnades ehitatakse samasuguseid halle, isegi odavamalt ja need töötavad," rääkis FC Narva juunior vanemtreener Azat Ziyazov.

Noorte jalgpallurite lubamist probleemsesse jalgpallihalli arutab linnavalitsus tuleval nädalal.

Spordirajatise saatus selgub linnavõimu kohtumisel ehitaja, projekteerija ja ehitusjärelevalve esindajatega, kes on seni kinnitanud, et nende töö on olnud nõuetekohane.

"Tal on tõsised projekteerimis- ja ehitusprobleemid, mis tuleb läbi arutada, tegemist on garantiiajaga. Eesmärk ei ole kohtuprotsess, eesmärk on stabiilne, turvaline ja soojapidav jalgpallihall," märkis Raik.

Narva linnavõim soovib jalgpallihalli ehitusega seotud osapooled kokku saada lähima 10 päeva jooksul.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

