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Kohus jättis Pakrineeme Sadama rahanõude Eleringi vastu rahuldamata

Eesti
Laadismiskäpa paigaldamine Pakrineeme sadama LNG-kaile.
Laadismiskäpa paigaldamine Pakrineeme sadama LNG-kaile. Autor/allikas: Elering
Eesti

Harju maakohus jättis rahuldamata Pakrineeme Sadama hagi Eleringi vastu, millega Pakrineeme nõudis süsteemihaldurilt 2,77 miljonit eurot, millele oleks lisandunud viivis.

Harju maakohus otsustas reedel jätta rahuldamata Pakrineeme Sadama OÜ hagi Elering AS-i vastu, milles Pakrineeme Sadama OÜ palus mõista Eleringilt Pakrineeme Sadama OÜ kasuks välja 2,77 miljonit, millele lisanduks viivised.

Rahuldamata jäeti ka punkt, millega Pakrineeme Sadama OÜ nõudis alternatiivselt kahjuhüvitist 100 miljonit eurot.

Kohus leidis, et rendilepingut Pakrineeme Sadama (PNS) ja Eleringi vahel ei olnud, märkides, et PNS ja Elering ei sõlminud 2022. aastal ei rendilepingut ega muud tasulist kasutuslepingut.

Kohus märkis, et pooltevaheline e-kirjavahetus ja arutelud näitasid üksnes läbirääkimisi mitme alternatiivi üle, kus Eleringi eelistus oli kai omandamine; võimalik rent oli vaid üks kolmest variandist ning olulistes tingimustes kokkulepet ei saavutatud.

"Töömaa üleandmine Eleringile gaasitaristu paigaldamiseks ei kujutanud endast rendisuhet. PNS-i esitatud arved ei tuginenud kehtivale lepingule. 2023. aasta märtsis sõlmitud PNS–EVK müügilepingus kinnitati, et objekti ei koormanud rendi- ega üürilepingud, ning EVK kinnitas, et rendilepingut neile üle ei antud," leidis kohus.

Kohus märkis, et kahju hüvitamise aus puudus, sest Eleringil ei olnud kohustust hankida LNG taasgaasistamiseks vajalikku üksust, laadimisvart soetada ega saada kindlaks kuupäevaks kasutuslube.

"2022. oktoobris tehtud riikide otsus suunata FSRU Soome oli valitsuste tasandi poliitiline otsus. PNS-i või tema tütarettevõtja Balti Gaas OÜ ja Eleringi vahel ei olnud lepingulist suhet, mille rikkumine annaks aluse 100 miljoni euro suuruseks saamata jäänud tulu nõudeks. Seetõttu puudus nii lepinguline kui ka deliktiõiguslik vastutus," märkis kohus resolutsioonis.

"Alusetut rikastumist ei toimunud: Elering paigaldas gaasitaristu kaile PNS-i nõusolekul; tegemist ei olnud õigustamata kasutusega. Kohus märkis ka, et avalikus veekogus asuv haalamiskai kuulub hoonestusloa alusel riigile. Tehnorajatiste talumise tasu teema ei olnud asjakohane, sest sundvaldust ei olnud seatud; igal juhul ei saaks selline tasu olla 500 000 eurot kuus," lisas kohus.

Pärast Venemaa agressiooni Ukrainas tegid PNS ja Elering 2022. kevadest alates koostööd LNG vastuvõtuvõimekuse loomiseks. PNS rajas Paldiskis haalamiskai, Elering ehitas gaasitaristut. 2022. oktoobris otsustasid Eesti ja Soome, et FSRU paigutatakse Inkoosse. 2023. märtsis omandas EVK PNS-ilt Pakrineeme kinnistu ja LNG kai taristu kulud kokkulepitud mahus. Laadimisvars paigaldati 2024. aasta alguses; kasutusload saadi 2023/2024.

Otsus pole jõustunud, kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

Pakrineeme Sadama OÜ kuulub Alexelale ja Nordic Stream Groupile, tegelikeks kasusaajateks on äriregistri andmetel Enn Pant ja Heiti Hääl.

Toimetaja: Marko Tooming

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