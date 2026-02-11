Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

Tartu linn algatas detailplaneeringu, mis näeb ette Turu tänaval asuva Zeppelini keskuse lammutamise ning selle asemele äri- ja eluhoonete ehitamise.

Turu 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi rajada krundile uued äri- ja eluhooned, sealhulgas maa-alune parkla ja avalik parkimismaja. Krundil asuv Zeppelini keskus plaanitakse lammutada, teatas Tartu linnavalitsus.

Planeeringu algatamise järel korraldatakse planeeringu- ja arhitektuurivõistlus, et leida alale linnaruumiliselt ja arhitektuurselt parim lahendus.

Väike-Turu 7 ja Turu 18 kruntide arenduste tulemusel on piirkond juba kujunemas üldplaneeringu eesmärkidega kooskõlas tihedaks ning eri funktsioone kandvaks alaks.

Seetõttu peab linnavalitsus loogiliseks, et nende vahele jääv Turu 14 krunt omandab senisest mitmekesisema funktsiooni ega piirdu vaid ärikasutusega.

Zeppelini keskus avati Tartus 2001. aastal.