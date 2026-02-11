X!

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

Eesti
Zeppelini keskus ja selle ümbrus Tartus.
Zeppelini keskus ja selle ümbrus Tartus. Autor/allikas: Peeter Paaver
Eesti

Tartu linn algatas detailplaneeringu, mis näeb ette Turu tänaval asuva Zeppelini keskuse lammutamise ning selle asemele äri- ja eluhoonete ehitamise.

Turu 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi rajada krundile uued äri- ja eluhooned, sealhulgas maa-alune parkla ja avalik parkimismaja. Krundil asuv Zeppelini keskus plaanitakse lammutada, teatas Tartu linnavalitsus.

Planeeringu algatamise järel korraldatakse planeeringu- ja arhitektuurivõistlus, et leida alale linnaruumiliselt ja arhitektuurselt parim lahendus.

Väike-Turu 7 ja Turu 18 kruntide arenduste tulemusel on piirkond juba kujunemas üldplaneeringu eesmärkidega kooskõlas tihedaks ning eri funktsioone kandvaks alaks.

Seetõttu peab linnavalitsus loogiliseks, et nende vahele jääv Turu 14 krunt omandab senisest mitmekesisema funktsiooni ega piirdu vaid ärikasutusega.

Zeppelini keskus avati Tartus 2001. aastal.

Toimetaja: Karin Koppel

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:06

PPA käivitas kelmuste tõkestamiseks partnerite võrgustiku

16:02

Euroopa keemiagigandid tahavad muuta emissioonikaubanduse süsteemi

15:46

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

15:39

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

15:37

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

15:30

Kell 22.00 "Esimeses stuudios" Eneli Kindsiko

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

15:17

Aune Valk: arutelu kõrghariduse tuleviku üle vajab ka vertikaalset vaadet

15:02

Eesti Laulu ankeet. Vanilla Ninja

15:00

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

13:19

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest Uuendatud

10.02

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

10.02

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

10.02

Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

06:45

Rahandusministeerium ootab hasartmängumaksu aseannetusi

07:42

Prokurör sai süüdistuse ametialases võltsimises Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:46

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

15:20

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

14:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil? Uuendatud

14:49

Tottenham andis Frankile kõigest kaheksa kuu järel kinga

loe: kultuur

15:39

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

13:35

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

12:48

Uudisteost esitlevale Maria Faustile antakse üle Saksamaa kriitikute aastapreemia

12:24

Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid välja novellikonkursi Värske Novell

loe: eeter

15:02

Eesti Laulu ankeet. Vanilla Ninja

12:32

Õnne talupoe omanik: ma julgen innustada kõiki oma unistust teostama

10:31

Toitumisnõustaja: suhkru asendamiseks tervislikke alternatiive pole

08:51

Eesmaa: Brasiilia olümpiakoondise riietus annab sportlasele enesekindluse

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (11.02.2026 12:00:00)

12:00

Kaitsevägi otsib võimalusi linnalahingute harjutamiseks hoonetes

11:55

Narva pakub Narva-Jõesuule kiirtrammiühendust

11:50

Tartu hakkab Emajõe vabaujulat korrastama mitme etapi kaupa

09:20

Raadiouudised (11.02.2026 09:00:00)

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo