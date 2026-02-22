X!

Läänemaa riigiteedel hakkas tuisu tõttu kehtima eriline hoolderežiim

Eesti
Tihe lumesadu.
Tihe lumesadu. Autor/allikas: transpordiamet
Eesti

Intensiivse lumesaju ja tuisu tõttu on liiklus Läänemaa riigiteedel häiritud ning kõrvalmaanteed võivad muutuda läbimatuks. Seetõttu kehtestas transpordiamet riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi kuni kella 21-ni õhtul.

Riigiteed Läänemaal on õhtul alanud rohke lumesaju tõttu kohati raskesti läbitavad. Esialgselt prognoositud 10 sentimeetri lume asemel on sadanud ligi 20 sentimeetrit lund.

Pärastlõunal taandub sadu idapiiri taha ja taevas kõikjal selgineb, aga veel on pinnatuisku. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, pärastlõunal aegamisi nõrgeneb. 

Tiheda lumesaju ja tuisu tõttu on nähtavus halb ning teedele on tekkinud kõrged lumevaalud. Transpordiamet palub piirkonna elanikel erilise vajaduseta liiklusesse mitte minna ning raskeveokite juhtidel võimalusel oodata ilma paranemist parklates. 

Kõikide nende piirkondade teehooldaja hooldetehnika on väljas ning esmalt puhastatakse põhi- ja tugiteid, mistõttu kõrvalteedele jõutakse hiljem. 

Transpordiamet palub liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. "Saju aladel soovitame hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega," teatas transpordiamet. 

"Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata," seisis teates.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ära maha maga

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:47

Läänemaa riigiteedel hakkas tuisu tõttu kehtima eriline hoolderežiim

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:15

Kiievis kostusid pärast ballistiliste rakettide häiret plahvatused Uuendatud

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:57

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

10:40

Tuleva nädala ilm on muutlik, nädala lõpus võib sadada vihma

10:40

VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat Uuendatud

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

10:13

Ave Laas: vanemapuhkus testib organisatsiooni tegelikke väärtusi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

21.02

Riik saatis tippjuhid ligi 160 000 euro eest spaasse kriisijuhtimist õppima

21.02

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

21.02

Transpordiamet sulges kõik ametlikud jääteed Uuendatud

21.02

Sõja 1459. päev: Ukraina tabas Venemaal ballistiliste rakettide tehast Uuendatud

21.02

Trump kehtestas kõikide riikide impordile 15-protsendilised tollimaksud Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

20.02

Eesti lähedale jõuavad Vene jäämurdjad

ilmateade

loe: sport

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:40

VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat Uuendatud

loe: kultuur

08:37

Taavi Eelmaa: keegi ei räägi rohkem rahast kui inimesed, kes tegelevad kultuuriga

21.02

Pärnu muuseumis avati püsinäitus "Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker"

21.02

Kleer Suursild: mingis mõttes on omalooming nagu teole koda

21.02

Kultuuriportaal soovitab: David Lynchi "Straighti lugu" Jupiteris

loe: eeter

10:57

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

21.02

Vanu busse taastav Heino: millegipärast olen bussidesse armunud

21.02

100-aastane Selma Naber: vabadus on nii suur väärtus, mille nimel tuleb natukene ka kannatada

21.02

Vanilla Ninja osaleb Tšiili muusikafestivalil: see on kultuuriliselt nii huvitav kogemus

Raadiouudised

21.02

Pärnu Muuseumis on uus püsinäitus „Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker”

21.02

Paides vahetub linnapea

21.02

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

20.02

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

20.02

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

20.02

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

20.02

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo