Läänemaa riigiteedel hakkas tuisu tõttu kehtima eriline hoolderežiim

Intensiivse lumesaju ja tuisu tõttu on liiklus Läänemaa riigiteedel häiritud ning kõrvalmaanteed võivad muutuda läbimatuks. Seetõttu kehtestas transpordiamet riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi kuni kella 21-ni õhtul.

Riigiteed Läänemaal on õhtul alanud rohke lumesaju tõttu kohati raskesti läbitavad. Esialgselt prognoositud 10 sentimeetri lume asemel on sadanud ligi 20 sentimeetrit lund.

Pärastlõunal taandub sadu idapiiri taha ja taevas kõikjal selgineb, aga veel on pinnatuisku. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, pärastlõunal aegamisi nõrgeneb.

Tiheda lumesaju ja tuisu tõttu on nähtavus halb ning teedele on tekkinud kõrged lumevaalud. Transpordiamet palub piirkonna elanikel erilise vajaduseta liiklusesse mitte minna ning raskeveokite juhtidel võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

Kõikide nende piirkondade teehooldaja hooldetehnika on väljas ning esmalt puhastatakse põhi- ja tugiteid, mistõttu kõrvalteedele jõutakse hiljem.

Transpordiamet palub liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. "Saju aladel soovitame hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega," teatas transpordiamet.

"Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata," seisis teates.