Belgia paigutab Antwerpeni sadamasse õhutõrjesüsteemid

Belgia peaminister Bart De Wever teatas, et Antwerpeni sadam saab järgmiseks aastaks oma õhutõrjevõimekuse. Valitsuse samm on suunatud Euroopa ühe olulisima kaubandusvärava kindlustamisele, kirjutab Politico.

De Wever kinnitas ühtlasi, et Belgia on tellinud eraldi droonivastased seadmed. Otsus järgnes eelmise aasta arvukatele juhtumitele tundmatute droonidega, mis sundisid ajutiselt sulgema nii Belgia lennujaamu kui ka ühe sõjaväelennuvälja, vahendas ajaleht Gazet van Antwerpen.

"Antwerpeni sadamasse tuleb õhutõrjesüsteem. Tegemist on NASAMS-tüüpi süsteemiga, mis on juba tellitud," lausus De Wever sadamas viibides.

Belgia teatas NASAMS-süsteemide ostmisest juba eelmise aasta oktoobris, kuid toona ei avalikustatud nende tulevast asukohta.

De Wever nõudis Antwerpeni sadama õhukaitse tugevdamist juba 2024. aastal, hoiatades: "Kui soovid rahu, valmistu sõjaks."

NASAMS on Norra ja USA koostöös valminud keskmaa õhutõrjesüsteem, mis on mõeldud lennukite ja droonide tõrjumiseks. Tavaliselt kasutatakse seda just üliolulise taristu kaitseks.

Antwerpeni sadam on Euroopa suuruselt teine sadam, piirkonna naftakeemiatööstuse süda ning NATO oluline logistikasõlm, mille kaudu liigub Euroopasse ka USA sõjatehnika.

Eelmise aasta droonijuhtumid tekitasid Belgias ja teistes NATO riikides suuri häireid. Droone märgati nii Antwerpeni sadama kohal kui ka riigis asuvate tuumarajatiste kohal.

Antwerpeni kaitsevõime tugevdamine on osa Belgia laiemast pingutusest taastada riigi maapealne õhutõrje pärast aastakümneid kestnud alarahastust.

NATO liitlastest on näiteks Hispaania ja Holland kasutanud NASAMS-süsteeme juba aastaid.

Kuna Venemaa sõda Ukrainas kestab juba viiendat aastat ning transatlantilised pinged süvenevad, valmistuvad Euroopa pealinnad üha enam kaitsma oma kriitilist taristut iseseisvalt, lootmata enam Washingtoni sekkumisele.