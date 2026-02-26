Tallinna Sadama kasum möödunud aastal kasvas

Tallinna Sadama kasum kasvas möödunud aastal 17 protsenti. Samas müügitulu kahanes 0,8 protsenti, mis tulenes eelkõige jäämurdja Botnica lühemaks jäänud suvetööde hooajast.

"Meie põhinäitajad - reisijate arv, kaubamaht - kasvasid mõlemad viis kuni kuus protsenti. Kasumlikkus tõusis, nii puhaskasum kui maksude-eelne kasum, mis omakorda võimaldab teha nõukogule ja üldkoosolekule ettepaneku täita oma dividendipoliitikat, maksta korralikud dividendid," ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Varahaldusfirma Avaron investeeringute juhi Rain Leesi sõnul on need tulemused ootuspärased.

"Positiivse poole pealt võib välja tuua kaubamahud, mis möödunud aastal kasvasid aastases võrdluses viis protsenti. Samuti on näha taastumist reisijate mahus, kus aitas kaasa tugev neljas kvartal kruiisireisijate osas. Negatiivse poole pealt võib välja tuua multifunktsionaalse laeva Botnica prahipäevade languse 19 protsendi võrra. Kuna ka prahimäärad olid madalad, siis selle segmendi tulud langesid kolmandiku võrra," rääkis Leesi.

Juhatus teeb Kalmu sõnul ilmselt ettepaneku maksta dividendidena välja vähemalt 70 protsenti kasumist. Läinud aasta suurim investeering oli uue multifunktsionaalse kai ja selle tagalaala ehitamine Paldiski Lõunasadamasse, mis alustab lähiajal tööd Põhja-Läti maatuulepargi ehituse vedude teenindamisel. Edaspidi hakkavad sealtkaudu käima ka kaitseväe veosed. Uue ärisuunana tahab Sadam alustada kinnisvaraarendusega endale kuuluvatel kruntidel Tallinna reisisadama ümbruses.

"Praegu on Tallinna volikogus vastuvõtmisel kaks planeeringut. Üks neist hõlmab ala, mis ei ole meie põhiäriks vajalik ja kuhu me tahaks välja kuulutada arenduskonkursid, kuhu tuleb arendaja, investor ja investeerib korteritesse-kontoritesse ehk ärikinnisvarasse," sõnas Kalm.

Leesi hindab kinnisvaraäri mõju Tallinna Sadama tulevastele tulemustele oluliseks.

"Kinnisvaraarenduse detailplaneering on linnavalitsuses arutusel ja kui see saab kinnitatud, siis hakkab sealt ajapikku Tallinna Sadamale kasumit juurde tulema ja see potentsiaal, mis Tallinna Sadamal selles kinnisvaraarenduses on, on väga märkimisväärne ja see võib pikemas horisondis omada aktsiahinnale märkimisväärset mõju," ütles Leesi.