X!

Välisministeerium salastas vabariigi aastapäevaks saabunud õnnitlused

Eesti
Välisministeerium
Välisministeerium Autor/allikas: Kairit Leibold
Eesti

Välisministeerium salastas viieks aastaks enamiku Eesti vabariigi aastapäevaks välisriikide liidritelt presidendile saadetud õnnitlustest.

Presidendi kantselei dokumendiregistrist paistab, et vabariigi aastapäeva puhul on jõudnud presidendini mitmeid kirju välisriikide liidritelt, millest enamik on märkega ametkondlikuks kasutamiseks (AK) kuni aastani 2031. 

Näiteks on teiste seas jõudnud presidendi kantseleisse AK märkega kirjad USA presidendilt Donald Trumpilt, Türgi presidendilt Recep Tayyip Erdoganilt ja Hiina presidendilt Xi Jinpingilt. Samuti on kirja saatnud Inglismaa kuningas Charles III ja Paavst Leo XIV. Lisaks õnnitluskirju veel paljudelt maailma liidritelt ja Eesti liitlastelt.

Presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk ütles ERR-ile, et enamik õnnitlustest on tulnud kantseleisse välisministeeriumi kaudu ja kui ministeerium on saatnud õnnitlused edasi AK märkega, siis kantselei seda märget eemaldada ei saa.

"AK märge pannakse kirjale, kui õnnitluskirjad sisaldavad rohkemat infot kui ainult õnnitlus. Kui tegemist on ainult õnnitlusega, siis peaksid kõik õnnitlused dokumendiregistris olema avalikud," ütles Kukemelk.

Välisministeeriumi meedianõunik Kerstin Meresma ütles samuti, et AK märke saanud kirjad sisaldavad lisaks õnnitlusele EV 108. aastapäeva puhul ka muid sõnumeid, mis on olulised välissuhtluses.

"Välisministeerium ei avalikusta teiste riikide dokumente oma dokumendiregistris, sest teised riigid on seadnud oma dokumentidele suletuse perioodid, mis jäävad vahemikku 25 kuni 80 aastani ja millega meie peame vastastikuses suhtluses arvestama," lausus Meresma.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

klassikaraadio

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:44

Minu elu muutnud raamat | Aliis Aalmann ja "Nõges"

11:37

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

11:27

PPA hinnangul ei sisalda Epsteini toimikud viiteid Eestis toimepandud kuriteole

11:26

Mart Juure raamatusoovitused: Mart Kivastik, Jaagup Mahkra, Ilmar Trull jt

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

10:47

Siim Kallas: tagasiteel uude Iraani?

10:46

Iseseisvumisaja noorte sale keha peitis ootamatult kõrget veresuhkru taset

10:46

Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

01.03

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

01.03

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

01.03

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

01.03

Kallas: Khamenei tapmine on Iraani ajaloos pöördeline hetk

ilmateade

loe: sport

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

loe: kultuur

11:44

Minu elu muutnud raamat | Aliis Aalmann ja "Nõges"

11:37

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

11:26

Mart Juure raamatusoovitused: Mart Kivastik, Jaagup Mahkra, Ilmar Trull jt

10:46

Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

loe: eeter

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

08:15

Robert Linna paneb uues saatesarjas proovile vaimse tervise nipid

01.03

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

01.03

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

Raadiouudised

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

10:40

Macron tutvustab täna Prantsusmaa uut tuumadoktriini

10:30

Ministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega tuua kõrgharidusse eraraha

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo