Välisministeerium salastas vabariigi aastapäevaks saabunud õnnitlused

Presidendi kantselei dokumendiregistrist paistab, et vabariigi aastapäeva puhul on jõudnud presidendini mitmeid kirju välisriikide liidritelt, millest enamik on märkega ametkondlikuks kasutamiseks (AK) kuni aastani 2031.

Näiteks on teiste seas jõudnud presidendi kantseleisse AK märkega kirjad USA presidendilt Donald Trumpilt, Türgi presidendilt Recep Tayyip Erdoganilt ja Hiina presidendilt Xi Jinpingilt. Samuti on kirja saatnud Inglismaa kuningas Charles III ja Paavst Leo XIV. Lisaks õnnitluskirju veel paljudelt maailma liidritelt ja Eesti liitlastelt.

Presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk ütles ERR-ile, et enamik õnnitlustest on tulnud kantseleisse välisministeeriumi kaudu ja kui ministeerium on saatnud õnnitlused edasi AK märkega, siis kantselei seda märget eemaldada ei saa.

"AK märge pannakse kirjale, kui õnnitluskirjad sisaldavad rohkemat infot kui ainult õnnitlus. Kui tegemist on ainult õnnitlusega, siis peaksid kõik õnnitlused dokumendiregistris olema avalikud," ütles Kukemelk.

Välisministeeriumi meedianõunik Kerstin Meresma ütles samuti, et AK märke saanud kirjad sisaldavad lisaks õnnitlusele EV 108. aastapäeva puhul ka muid sõnumeid, mis on olulised välissuhtluses.

"Välisministeerium ei avalikusta teiste riikide dokumente oma dokumendiregistris, sest teised riigid on seadnud oma dokumentidele suletuse perioodid, mis jäävad vahemikku 25 kuni 80 aastani ja millega meie peame vastastikuses suhtluses arvestama," lausus Meresma.