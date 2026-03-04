Riik tühistas elektrivõrgu juhtimiskeskuse hoone müügi Vene kodanikule

Tarbijakatse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) käskis tagasi pöörata tehingu, mille käigus Viru Keemia Grupi tütarfirma Kirde Varad müüs Venemaa kodanikule Alexei Rumyantsevile hoone, millest juhitakse 30 000 kliendiga elektri jaotusvõrku, sealhulgas saavad selle kaudu voolu Narva-Jõesuu spaad, Sillamäe Silmeti tehas, Narva kortermajad ning sealne piiritaristu, kirjutas Eesti Ekspress.

"Riigiasutused kuulutasid tehingu julgeolekuohuks," märkis leht ning viitas TTJA hinnangule, et tehing seadis ohtu regiooni tarbijate elektri varustuskindluse.

VKG müüs elektrivõrgud 2022. aasta keskel Baltcapile, kuid see ei ostnud juhtimiskeskuse hoonet, kuna VKG küsis selle eest ligi miljon eurot. Mullu märtsis ostis Rumyantsevi ettevõte M-NAR Kinnisvara hoone 550 000 euro eest.

Tehingu järel uurisid Viru Elektrivõrgu juhid Rumyantsevi tausta ning avastades, et tegemist on Vene kodanikuga, lõi häirekella, kirjutas Ekspress.

Kõigepealt pöördusid Viru Elektrivõrgud kohtusse, leides, et sellist tehingut poleks tohtinud toimuda, kuid see kohtuasi lõppes tulemusteta. Teiseks pöördusid nad aga mitme riigiasutuse poole, millest TTJA algataski menetluse välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamise seaduse alusel.

Aasta lõpuni kestnud menetluse tulemusena leidis välisinvesteeringukomisjon, et M-NAR ja talle hoone müünud Kirde Varad tehingu julgeolekuohu tõttu tagasi pöörama, kuna vastasel korral oodanuks mõlemat 50 000 eurone sunniraha.

Rumyantsev, kes on Venemaal omandanud ohvitseri hariduse ja kolinud Eestisse juba 1990ndatel, pidas riigiasutuste otsust ebaõiglaseks, kuid ei hakanud seda siiski vaidlustama.