Reformierakonna manifest: tegime Eesti korda, nüüd hakkame unistama

Reformierakond avalikustab laupäeval toimuval volikogul avalikuks aruteluks ja ideekorjeks visiooni Eesti tulevikuks. ERR-i portaal teeb kokkuvõtte dokumendist, mis Reformierakonna kinnitusel pole valimisprogramm järgmisteks valimisteks, vaid visioon, mis võib saada aluseks konkreetsete lubadustega valimisprogrammile.

Seitsmele lehele mahtuv visioon on jagatud kolme ossa, mille iga osta iseloomustab üks rahvuslipu värv. Sinine tähistab visioonis individuaalset vabadust ja väärikust, must julgeolekut ja kaitset ning valge keskendub majandusele.

Väga olulisel kohal on visioonis tehisintellekt, mis läbib kõiki kolme osa. "Meid võib Eestimaal olla 1,3 miljonit, kuid tehisintellekti abiga saab meie panus olema miljonite võrra suurem," sedastatakse dokumendis.

Visioonidokumendi alguses selgitatakse, miks sellist dokumenti vaja. Sedastatakse, et Reformierakonna juhitud viimaste aastate valitsustel on olnud vajadus keskenduda riigi kordategemisele, kuid unistamine jäi kõrvale.

"Paat, mis meid siia tõi, on täna juba liiga aeglane, et homme võitjate hulgas olla. /.../ Eesti saab teha fokusseeritud panuse, et olla järgmiste kümnendite läbimurdetehnoloogiate esimeste hulgas, ainult nii saame olla riigi ja rahvana võitjad."

Isikuvabaduste ja väärikuse kaitsmine

Selles peatükis öeldakse, et reformierakonna põhimõte on lihtne: et kõigil Eestis oleks võimalik pingutades edu saavutada. Sõltumata vanusest, soost, eelistustest või sünnikohast.

Markeeritakse ära eelseisvate valimiste arvatavalt üks peateemasid ehk madal sündivus, kuid tehakse põhimõtteliselt erinev hoiak Isamaast ja teistest parteidest, kes lubavad suuremaid otsetoetusi.

"Lastega perede jaoks on olulised teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning turvatunne. Suured otsetoetused ei ole uuringute järgi võluvõti sündimuse kasvuks, sest nende mõju kipub olema ajutine. Süsteemne turvatunne on tugevama mõjuga kui rahalised meetmed. Järelikult tuleb riigil just turvatunnet teadlikult ja järjekindlalt luua."

"Eestis on palju neid, kes lubavad, et kui maksta raha, hakkavad naised sünnitama nagu tehases. See pole väärikas jutt ega asi. Teaduslikel alustel sündivuse kasvuks loodud kindlustunde strateegia on järgnev: Reformierakonna loodud vanemahüvitise järgmisele tasemele viimine; peredele eluasemekindluse andmine; riigi poolt toetava õla andmine neile, kes on laste kasvatamises üksi."

Julgeoleku hoidmine ja kasvatamine

Selles peatükis kinnitatakse esmalt üle põhimõtteid, mis Eesti ühiskonnas ja ka poliitikas on üsna konsensuslikult heaks kiidetud: tugevad liitlassuhted, Ukraina toetamine ja ise kaitsesse panustamine. "Eesti kaitsevägi on koos tugevate liitlastega alati võiduks valmis," kasutatakse lubadust, millest on rääkinud ka kaitseväe juhataja Andrus Merilo.

Ka riigikaitses nähakse tehisarul üha kasvavat rolli. "Eesti kaitsetööstus ei maga ning arendab ka AI-ga süsteeme. /.../ Kui jõuame julgeolekus Euroopa tippu murranguliste tehnoloogiate rakendamisel, siis Eesti kaitstus kasvab kordades. Tehisaru loetakse kaasaegses kaitsedoktriinis force multiplieriks ehk jõu kordistajaks, mis tähendab, et sama suur inimressurss suudab saavutada mitmeid kordi rohkem, teha kiiremini ja täpsemalt."

Riigikaitse kõrval lubatakse teha Eesti tugevamaks ka läbi paremate ühenduste nii Eestis kui teel laia Euroopasse. "Rail Baltica raudtee ja neljarealised maanteed Tallinn-Tartu ning Tallinn-Pärnu trassidel viivad kogu Eesti uuele arengutasemele."

Parempoolne liberaalne majandus

Visioonidokumendis öeldakse, et parempoolne majanduspoliitika on tõestatud ja selge raam, mis kasvatab ettevõtlike inimeste tegevusvabadust. Riigi ülesanne on vaba majandust toetada.

"Vältida liigselt koormavaid nõudmisi. Kärpida käske ja keelde, mis pärsib jõukuse ja väärtuse loomist. Hoida selgelt konservatiivse joonega rahanduspoliitikat, mis ei lase avalikel kuludel üle pea kasvada. See tähendab väiksemat maksukoormust ja võimalikult efektiivset riiki."

Ka selles peatükis räägitakse palju tehisintellektist.

"Näeme, et viie aasta pärast peaks AI eranditult igal avaliku sektori töökohal inimest toetama kui kaastöötaja. Samuti lööb tehisaru kaasa kõigi teenuse vajajateni viimisel kõikides valdkondades – põllumees maad harides, kaitseväelane drooni juhtides, arst patsienti analüüsides ja palju muud."

"Lustiverest pärit majandusministri sõnadega: Eesti pole kolme linna riik."

Samas hoiatatakse, et tehnoloogia vaimustuses ei tohi siiski kaotada kriitilist meelt. "Hirm, et tehnoloogia võtab ära töökohti, on samuti päris. Fakt on, et osa tänaseid töökohti kaob. Meie ülesanne on tagada, et muutus ei jätaks kedagi maha, vaid looks rohkem võimalusi, kui ära võtab."

Tehisaru laiapõhjalisest rakendamisest oodatakse suurt potentsiaali Eesti majandusele. "Hiljutine Google'i tellitud analüüs pakkus välja, et EL tasemel võiks see viia 10 aasta pärast 10 protsenti suurema SKT-ni. Kui Eesti on Euroopa number üks tehisaru rakendamisel 10 aasta pärast, võiks meie SKP kasvada aastas 1-2 protsenti kiiremini. Seega, rahvuslik jõukus kasvaks aastas 400-800 miljonit eurot rohkem."

Visioonidokumendi lõpus nenditakse, et nutikus on väikeriigi nafta.

""Saada suureks vaimult"" tähendab majanduses tõusmist tänasest "tugevate innovaatorite" kategooriast astme võrra üles, kõige kõrgemasse kategooriasse. Oleme edukad, kui täidame sihi tõusta sinna juba 2035. aastaks. Eesti suur võimalus – ainus võimalus – on jõuda Euroopa kõrgeima lisandväärtusega innovatsiooniliidrite klubisse, kuhu kuuluvad Rootsi, Taani, Holland ja Soome."

Loe altpoolt Reformierakonna visiooni "Sinimustvalge jõuka ja edumeelse keskklassi kasvu plaan".