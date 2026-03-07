Politsei pidas Eestis kinni petukõnedega seotud Läti kodaniku

Seni petukõnede ohvrite raha kogumas käinud 27-aastane Läti elanik sai nii-öelda ametikõrgendust ja saadeti Tallinna vähem ohtlikuma töö peale, kus vahelejäämise võimalus oleks pidanud olema väiksem. Mehe ülesandeks oli hoida töös SIM-boksi seade, millega on võimalik teha välismaalt kõnesid Eesti mobiilivõrgu kaudu, jättes mulje, et helistatakse kohalikult numbrilt.

"Tema eesmärk oli käia külaliskorterist külaliskorterisse, ühes korteris oli ta kaks-kolm päeva. Tema ülesandeks oli seal ühendada vooluvõrku SIM-boks, ühendada arvutisüsteemiga, ühendada internet ja kui talle korraldused tulid, siis ta vahetas seal SIM-kaarte. Kasutas ta meie teada kahe Eesti suurema telekommunikatsiooniettevõtte SIM-kaarte," lausus Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas.

Mees tabati ta tänu sideettevõtetele, kes märkasid oma võrgus anomaaliaid. Mehe kasutuses oli üle 30 SIM-kaardi ja seadme abil tehti sadakond kõnet päevas. Praeguseks on teada kaks kelmusejuhtumit, mida saab seostada selle konkreetse grupi tegevusega.

"Me teame, et kindlasti see kõnekeskus ei asunud Eestis ja me teame ka, mis riigi kaudu käisid need kõned enne, kui need Eestisse jõudsid, aga sellest veel on hetkel vara rääkida," ütles Haugas.

Lätis enda sõnul ehitustöid teinud mees väitis alguses, et on Eestis ametlikult tööl ning tema ülesandeks on monitoorida siinseid võrguühendusi.

"Aga see on skript, mis neile on ette antud ja eks nendele inimestele lubatakse, et kui sa räägid mingi loo, siis sinuga midagi ei juhtu," nentis Haugas.

Meest kahtlustatakse grupis toime pandud arvutikelmustes ning Harju maakohtu otsusega võeti esialgu ta kaheks kuuks vahi alla.

"Meil on alust kahtlustada seda isikut SIM-boksi töös hoidmises ehk tema roll oli märkimisväärne. Kogutud tõendid viitavad, et ilma tema panuseta ei oleks neid petukõnesid saadud teha;" ütles ringkonnaprokurör Evelin Ets.

Esialgse kahtlustuse alusel on võimalik mees saata üheks kuni viieks aastaks vangi.