Keskerakond ja Isamaa tahavad kütuste aktsiisitõusu ära jätta

Riigikogu opositsiooniparteid Keskerakond ja Isamaa andsid teisipäeval eraldi menetlusse eelnõud, mis jätaks ära 1. mail jõustuma planeeritud kütuseaktsiisi tõusu.

Keskerakonna ettepanek näeb ette mootorikütuste käibemaksu ajutist langetamist 13 protsendile ja 1. mail jõustuma planeeritud kütuseaktsiisi tõusu ärajätmist.

Isamaa fraktsioon eelnõu jätaks ära 1. maist planeeritud bensiini viieprotsendilise ja diiselkütuse seitsmeprotsendilise, maagaasi 18-protsendilise ning elektri 46-protsendilise aktsiisitõusu.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul on rahvusvahelise julgeolekuolukorra järsk halvenemine põhjustanud ulatuslikke häireid energia- ja toormeturgudel. Tema sõnul peab valitsus tegema kõik endast oleneva, et peatada kütuse kallinemine lõpptarbijale.

"Mootorikütustele rakendatava käibemaksumäära ajutine vähendamine 13 protsendile on põhjendatud meede, et leevendada erakorralisest rahvusvahelisest olukorrast tingitud kütuse hinnatõusu mõju Eesti majandusele," selgitas Keskerakonna esimees.

"Kavandatav aktsiisitõus suurendaks koos 24-protsendilise käibemaksuga kütuse hinda ligi neli senti liitri kohta ning võtaks tarbijate rahakotist ligi 48 miljonit eurot aastas. Lisanduv väljaminek kandub edasi kaupade ja teenuste lõpphindadesse ning valitsusel on erakorralistes oludes kohustus seda vältida," sõnas Kõlvart.

Kas Isamaa aseesimees Aivar Kokk tõi oma erakonna ettepanekut põhjendades välja, et sõda Lähis-Idas kestab teadmata aega ja sellega kaasneb ka erakordne ebastabiilsus kütuseturul.

"Riigikogu peab andma enda poolt maksimumi, et vältida hinnašoki suurenemist ja vähendama kütusekriisi mõju inflatsioonile Eestis, et inimeste toimetulek ja ettevõtete konkurentsivõime ei saaks täiendavat hoopi. Kõige kiirem viis selleks, on tänavuseks aastaks, tegelikult juba 1. maiks planeeritud energiakandjate ning elektri aktsiisitõusu ärajätmine," ütles Kokk.