Statistikaameti juhiks saab Kaur Kajak

Majandus
Kaur Kajak
Kaur Kajak Autor/allikas: Erlend Štaub
Majandus

Statistikaameti uueks peadirektoriks saab Kaur Kajak, kes töötab praegu rahandusministeeriumis halduspoliitika asekantslerina.

Riigi tippjuhtide kompetentsikeskuse peagi ametist lahkuv juht Maria Kütt kinnitas ERR-ile, et keskus esitas statistikanõukogule juhikandidaadiks Kajaku ning kolmapäeva hommikul kandidatuur ka kinnitati.

Kajak oli aastatel 2017-2022 tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor ning enne seda 2009-2017 peadirektori asetäitja.

Varem töötas Kajak päästeameti tuleohutuse osakonna juhatajana.

Kajak on lõpetanud 1997. aastal Eesti riigikaitse akadeemia päästeinseneri eriala ning 2014. aastal Tallinna ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga.

Ametit viis aastat juhtinud Urmet Leed, kes uuesti juhiks kandideeris, taas peadirektoriks ei valitud.

Statistikaameti peadirektori ametiaeg on viis aastat.

Kajaku valis statistikaameti peadirektoriks tippjuhtide valikukomisjon. Komisjoni kuuluvad riigisekretär Keit Kasemets, rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks, sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa, RMK juht Mikk Marran, personalijuhtimise ekspert Piret Jamnes ja tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Maria Kütt.

Toimetaja: Märten Hallismaa

ta tuleb taas

