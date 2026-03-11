X!

Reformierakonna poliitik tegi ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti

Eesti
Henri Arras
Henri Arras Autor/allikas: Bolt
Eesti

Reformierakonna Tallinna piirkonna aseesimees Henri Arras käis välja ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti iga lapse kohta.

Arras kirjutas, et lapsega kodus oldud aeg võib vähendada emade töökogemust. Samuti võivad emad teadlikult valida paindlikumaid, kuid madalamalt tasustatud töökohti.

"Või lihtsalt edutamise tempo aeglustub võrreldes teistega. Seda loetelu võiks jätkata. Uuringutes pole ilmnenud ühtainust põhjust – tegemist on mitme teguri koosmõjuga."

Arrase sõnul on üks asi selge: tulemuseks on sissetulekute erinevus.

"Kuna laste saamise majanduslik risk ei ole ühiskonnas võrdselt jaotunud, siis ettepanek on see ebaõiglus kõrvaldada ja langetada naistel iga lapse pealt tulumaksu 3,7 protsenti lapse sünnihetkest alates."

Tulumaksumäär Eestis on praegu 22 protsenti.

"Ettepanek tähendaks, et tulumaksumäär aitab kompenseerida lapse saamise hetkest kuni karjääri lõpuni ilmnevat saamata jäävat tulu: üks laps → tulumaks 18,3 protsenti, kaks last → tulumaks 14,6 protsenti, kolm last → tulumaks 10,9 protsenti," lisas Arras arvutused.

Arrase sõnul tugineb tema ettepanek majandusteadlaste rahvusvahelisele metaanalüüsile ja teaduskirjanduse keskmisel hinnangul.

"Lapse saamise majanduslik risk langeb ebaproportsionaalselt naise õlgadele, seepärast on see ka ühiskondlik küsimus," lisas ta.

Reformierakonna pressiesindaja teatel on tegemist Arrase isikliku ettepanekuga, mitte erakonna juhatuse seisukohaga. Riigikogu valimised toimuvad tuleva aasta 7. märtsil.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:18

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

11:14

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Pakosta, Ligi

11:04

RKIK-i endine juht asus tööle kaitsetööstuse ettevõttes

10:58

Anthropicu tegevjuht kuulutab kentauride ajastu saabumist

10:51

Täienev galerii: jälgi kogu päeva jooksul, kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"

10:46

Sirje Potisepp: tervislik toitumine pole valik "rohelise" ja "punase" vahel

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

10:33

Ivan Egorov teatas liitumisest valimisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss

10:33

Astrid Kannel: teen "Aktuaalset kaamerat" kogu südamest

10:32

Rivo Noorkõiv: kohaliku omavalitsemise roll, raha ja vastutus

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

05:54

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte

10.03

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

10.03

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

10.03

Valitsus arutab neljapäeval aktsiisitõusude ärajätmist

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

ilmateade

loe: sport

11:18

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

10:05

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

loe: kultuur

08:18

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Aasta tegijad

08:11

"Poiss ja papa" valiti maailma silmapaistvamate lasteraamatute nimekirja

10.03

Uus kunstirühmitus Art!šokk avas Tallinnas esimese näituse

10.03

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

loe: eeter

10:51

Täienev galerii: jälgi kogu päeva jooksul, kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"

10:33

Astrid Kannel: teen "Aktuaalset kaamerat" kogu südamest

09:52

VIDEO | Monika Tamla üllatas AK sünnipäeval televaatajaid uudistelugejana

08:18

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Aasta tegijad

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (11.03.2026 09:00:00)

10.03

Päevakaja (10.03.2026 18:00:00)

10.03

Lastekirjanduse keskus valis välja paremad laste- ja noorteraamatud

10.03

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

10.03

Paindliku lastehoiu asemel on peredele tähtsad paindlikud töötingimused

10.03

Raadiouudised (10.03.2026 15:00:00)

10.03

Raadiouudised (10.03.2026 12:00:00)

10.03

Portugali uus president António José Seguro vannutati ametlikult ametisse

10.03

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

10.03

Tartu teeb tänavu teetöid enam kui 16 miljoni euro eest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo