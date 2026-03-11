Reformierakonna poliitik tegi ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti

Arras kirjutas, et lapsega kodus oldud aeg võib vähendada emade töökogemust. Samuti võivad emad teadlikult valida paindlikumaid, kuid madalamalt tasustatud töökohti.

"Või lihtsalt edutamise tempo aeglustub võrreldes teistega. Seda loetelu võiks jätkata. Uuringutes pole ilmnenud ühtainust põhjust – tegemist on mitme teguri koosmõjuga."

Arrase sõnul on üks asi selge: tulemuseks on sissetulekute erinevus.

"Kuna laste saamise majanduslik risk ei ole ühiskonnas võrdselt jaotunud, siis ettepanek on see ebaõiglus kõrvaldada ja langetada naistel iga lapse pealt tulumaksu 3,7 protsenti lapse sünnihetkest alates."

Tulumaksumäär Eestis on praegu 22 protsenti.

"Ettepanek tähendaks, et tulumaksumäär aitab kompenseerida lapse saamise hetkest kuni karjääri lõpuni ilmnevat saamata jäävat tulu: üks laps → tulumaks 18,3 protsenti, kaks last → tulumaks 14,6 protsenti, kolm last → tulumaks 10,9 protsenti," lisas Arras arvutused.

Arrase sõnul tugineb tema ettepanek majandusteadlaste rahvusvahelisele metaanalüüsile ja teaduskirjanduse keskmisel hinnangul.

"Lapse saamise majanduslik risk langeb ebaproportsionaalselt naise õlgadele, seepärast on see ka ühiskondlik küsimus," lisas ta.

Reformierakonna pressiesindaja teatel on tegemist Arrase isikliku ettepanekuga, mitte erakonna juhatuse seisukohaga. Riigikogu valimised toimuvad tuleva aasta 7. märtsil.