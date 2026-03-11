Kreeka piirab supermarketites müüdava kauba ja kütuste kasumeid

Kasumilagi kehtib esialgu kolm kuud. Selle sammuga püüab Kreeka valitsus piirata Lähis-Ida kriisiga kaasnevat hinnatõusu.

Tanklad ei tohi võtta bensiini ja diislikütuse eest suuremat kasumit kui 12 senti liitri kohta. Supermarketid peavad hoidma kasumimarginaalid eelmise aasta keskmisel tasemel. Rikkumise korral võib kaupmeest oodata viie miljoni euro suurune trahv.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles, et valitsus ei saa loomulikult mõjutada hinnatõusude algpõhjust, kuid saab saata sõnumi, et selline majanduslikult pingeline olukord ei tohiks soodustada kasumi teenimist, mis süvendaks probleeme veelgi.

"Seetõttu seame me tänasest lae kütuste ja supermarketites müüdava kauba kasumimarginaalidele ning need jäävad jõusse kolmeks kuuks. Sealt edasi jälgime me, millised on Lähis-Ida kriisi majanduslikud mõjud," sõnas Mitsotakis.