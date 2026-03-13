Otse kell 10.25: e-etteütlus vaegkuuljatele
Üheksandat korda on Vikerraadio e-etteütlusel võimalik osaleda ka kuulmispuudega inimestel, kes saavad teksti lugeda huultelt. E-etteütluse video vaegkuuljatele ilmub selle loo sisse täna kell 10.25.
Kui raadioeetris loeb teksti ette Kaja Kärner, siis vaegkuuljatele esitab video vahendusel teksti Veronika Uibo. Tänavune e-etteütlus koosneb neljast lausest.
Tekst tuleb sisestada etteütluse lehele https://etteytlus.err.ee/.
Vajadusel saab video panna pausile ja edasi-tagasi kerida.
Vikerraadios loetakse tekst ette reedel kell 10.25, samal ajal avaldub videovariant vaegkuuljatele. Etteütlust saab esitada kella 11-ni.
Pärast etteütlust, orienteeruvalt kell 11.30, näeb Vikerraadio kodulehel e-etteütluse korrektset kirjapilti, keerukamate kohtade ja rööpsuste selgitusi ning levinumaid vigu. Kell 14.05 algavas saates kuulutatakse välja tänavused võitjad ning tehakse e-etteütlusest kokkuvõte. Kirjutamise käigus tekkinud küsimusi saab täpsustada keelenõuande telefonil 631 3731 tööpäeviti kell 9-13.