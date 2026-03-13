X!

Valdo Randpere: märgistamata kiiruskaamera ei täida ennetavat rolli

Arvamus
Valdo Randpere
Valdo Randpere Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Arvamus

Eelnõu, mis kohustaks mobiilsete liikluskaamerate ette panema hoiatusmärgi, ei ole sündinud "pealiskaudse emotsiooni" ajel. Tegemist on katsega pöörduda tagasi mobiilsete kiiruskaamerate kasutamise algse mõtte juurde ning parandada üks kunagi tehtud viga, kirjutab Valdo Randpere.

Paar nädalat tagasi algatasin koos Madis Timpsoni ja Marek Reinaasaga liiklusseaduse muudatuse, mille järgi tuleb juhte mobiilsest kiiruskaamerast liiklusmärgiga teavitada. Kui märki ei ole, on mõõtmistulemus kehtetu ning selle alusel trahvi teha ei saa.

Nüüd lugesin ERR-i portaalist, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) on meie eelnõu sõelapõhjaks tulistanud. Igaks juhuks tehti seda anonüümselt ja mis kõige imelikum, õiguslikult täiesti ebakompetentselt.

Lühidalt kõlab PPA ERR-i vahendusel antud arvamus nii: eelnõu põhinevat "pealiskaudsel emotsioonil", mitte põhjalikult läbi kaalutud argumentatsioonil, ning selle rakendumisel muutuks mobiilsete ja automaatsete järelevalveseadmete kasutamine õiguslikult lubamatuks. Samuti väidetakse, et eelnõu võib olla vastuolus põhiseadusega, kuna piiraks põhjendamatult politsei võimalusi rikkumisi avastada ja ennetada.

Põhiseaduse mängutoomine paneb lausa küsima, kas PPA anonüümse arvamuse autor oli äkki tehisintellekt. Muuga ei oskaks sellist jama isegi selgitada.

Alustame algusest ja vaatame, kuidas ja miks me Madis Timpsoni ja Marek Reinaasaga sellise eelnõuni jõudsime.

18. detsembril 2018 arutati riigikogu majanduskomisjonis liiklusseaduse muudatust, millega sooviti seadustada mobiilsete kiiruskaamerate kasutamine. Arutelu keskmes oli küsimus, kas mobiilsete kaamerate ette peab paigaldama hoiatussildi ning kas see on kohustuslik. Majanduskomisjoni istungil osalenud toonane siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar vastas väga selgelt ja üheselt, et tegemist on seadusest tuleneva kohustusega.

17. jaanuaril 2019 toimus riigikogu suures saalis eelnõu esimene lugemine. Sealgi tõstatati küsimus hoiatusmärkide kohustuslikkusest ning riigikogu liikmetele kinnitati, et enne kiiruskaameraid peab olema automaatkontrolli hoiatusmärk. See ei ole üksnes politsei hea tahe, vaid seadusest tulenev kohustus.

13. veebruaril 2019 toimunud teisel lugemisel korrati sama põhimõtet, et teisaldatava kiiruskaamera mõõtmiskoht tuleb tähistada vastava liiklusmärgiga. Riigikogu liikmetele tutvustati ka justiitsministeeriumi arvamust, mille kohaselt ei ole märgi puudumisel õiglane inimest karistada, sest talle ei ole antud võimalust oma käitumist korrigeerida ja rikkumist vältida.

20. veebruaril 2019 võeti see eelnõu seadusena vastu.

Pool aastat hiljem algas aga vaikne debatt selle üle, kas mobiilsete kiiruskaamerate ees olev hoiatusmärk on ikka kohustuslik. 5. septembril 2019 võttis jurist Harland Paas portaalis Geenius olukorra kokku nii: "kehtivates õigusaktides ei ole automaatkontrolli osutusmärgi paigaldamise kohustuslikkus ühemõtteliselt ja sõnaselget sätestatud, mistõttu lõpliku vastuse kõnealusele küsimusele annab siiski kohtupraktika".

Ma ei tea, kas kohtupraktika on sellele küsimusele vastuse andnud. Küll aga tean, et PPA on oma varasematele lubadustele vaatamata tõlgendanud seda "kohustust" algusest peale pigem valikuvõimalusena. 2024. aastal teatas PPA liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss ERR-i vahendusel, et Tallinnas enam kiiruskaamerate ees hoiatusmärke ei kasutata.

Kui mobiilsete kaamerate kasutamine omal ajal seadustati, räägiti ikka ja jälle sellest, et nende eesmärk on liikluse rahustamine, mitte trahviraha kogumine. Sama eesmärk on kirjas ka seaduse seletuskirjas. Märgistamata kiiruskaamera ei täida aga ennetavat rolli. Selle peamine eesmärk on pigem trahvide kogumine.

Nii et vastuseks PPA anonüümsele arvajale võin kinnitada, et meie eelnõu ei ole sündinud "pealiskaudse emotsiooni" ajel. Tegemist on katsega pöörduda tagasi mobiilsete kiiruskaamerate kasutamise algse mõtte juurde ning parandada üks kunagi tehtud viga. On küll veidi piinlik nimetada veaks uskumist PPA toonastesse lubadustesse, kuid paraku nii see praegu paistab.

Veelgi kummalisem on PPA viide võimalikule vastuolule põhiseadusega. Eesti Vabariigi põhiseadus ei anna politseile õigust teha varjatud järelevalvet, järelevalve reeglid kehtestab seadusandja. Riigikogul on täielik õigus otsustada, et liiklusjärelevalve peab olema läbipaistev ja ennetav.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

12.03

Kaido Keerma: talvistest elektrihindadest andmepõhiselt

12.03

Tiit Land: insener sünnib juba esimeses klassis

12.03

Vaarmari ja Anton: keskkonnaühendused pöörduvad kohtusse asja pärast

12.03

Indrek Parrest: tõendatud pettus jätab laenunõude rahuldamata

09:27

Indrek Kiisler: murelikult Propastopist ja "Narva Rahvavabariigist"

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

28.02

Aimar Ventsel: täna räägime subkultuurist

25.02

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

23.02

Riste Sofie Käär: brutaalsetes naljades on sageli rohkem kaastunnet ja kriitilist meelt

VIIMASED UUDISED

10:37

Transpordi Varahaldus annab viimase Nordica lennuki lähiajal ostjale üle

10:20

Doktoritöö: stressis inimese aju võngub isemoodi lainetega

10:15

TÄNA OTSE | Otepääl peetakse naiste sprint, Kaljumäe teeb MK-debüüdi

10:08

Müncheni ehtenädalal pälvis rahvusvahelise preemia Taavi Teevet

09:55

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast Uuendatud

09:50

Maaülikool tutvustab Tartumaa gümnaasiumiõpilastele inseneeriat

09:47

Entusiastlik talikülvaja: lihtsad nipid aitavad edukat talikülvi teha

09:45

Lufthansa pilootide streik tühistas ka Tallinnast väljuvad lennud

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

09:40

Ilm püsib sajuta

09:30

Raadiouudised (13.03.2026 09:00:00)

09:23

Otse kell 11: raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

09:17

Poola president vetostas eelnõu EL-i kaitselaenu algatusega ühinemiseks

09:16

Valdo Randpere: märgistamata kiiruskaamera ei täida ennetavat rolli

09:05

Karl Suure riigi lagunemine tõmbas selged piirid ka muusikamaastikule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo