Läti kahekordistab kiiruskaamerate arvu riigiteedel

Läti võimud kahekordistavad kiiruskaamerate arvu, lisades kevadel riigimaateedele, sealhulgas ka Eesti suunale, täiendavalt 17 liikluskaamerat. Lätis kiiruseületamise eest tehtud trahv nõutakse välja ka Eestis registreeritud sõidukite omanikelt.

Alates kolmapäevast hakatakse keskmist kiirust jälgima Tallinna-suunalisel maanteel A1 Vitrupest Svētciemsini (kilomeetritel 74,6-81,1), Liepāja maanteel (A9) kilomeetritel 9,9-23,1 ja Liepāja maanteel (A9) Blīdenest Brocēnini (vahemikus 80,0–93,6 km), teatas Läti rahvusringhääling LSM.

Nendel lõikudel tööle pandud liikluskaamerad hakkavad lisaks keskmisele sõidukiirusele kontrollima ka kohustusliku liikluskindlustuse (OCTA) ja tehnoülevaatuse kehtivust ning teekasutustasude maksmist.

Kokku on sel aastal Läti riigimaanteedele plaanis rajada 17 uut keskmise kiiruse reguleerimise lõiku, millest 14 rajatakse märtsi ja mai vahel järgmistel lõikudel:

• Vidzeme maanteel (A2) lõigul 72,25–77,15 km ja lõigul 94,8–125,7 km;

• Valmiera maanteel (A3) Stalbest Rubenesse (40,1–55,6 km);

• Daugavpilsi maanteel (A6) Dzelmesest Uplejasse (66,1–77,0 km);

• Liepāja maanteel (A9) Apšupest Tiltiņisse (39,1–56,7 km);

• Ventspilsi maanteel (A10) Tukumsi lähedal asuvate ringristmike vahel (63,4–68,0 km);

• Riia ümbersõidul (A4) (Baltezers–Saulkalne) maanteega Riia–Ērgļi (P4) ristumisest Mazā Jugla sillani (10,1–13,9 km), samuti kiirteega P5 ristmikult Daugavpilsi maantee (A6) ülesõiduni (14,5–19,9 km);

• Riia ümbersõidul (A5) (Salaspils–Babīte) Misa kanali taga Virši tanklani (14,2–20,1 km);

• Tīnūži–Koknese (P80) maanteel Tīnūžist Ziediņini (0,5–1,8 km), samuti kahetasandilisest ristumisest maanteega Augšlīgatne–Skrīveri (P32) kuni Koknese külje all asuva ringristmikuni (40,9–60,1 km);

• maanteel Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Venemaa piir (A12) Varakļānist Kristceļi (61,4–69,0 km), samuti Greiškanist kuni A12 maantee 108. kilomeetrini (106,3–108,1 km);

• maanteel Sloka–Talsi (P128) Ragaciemsist Klapkalnciemsi (13,6–19,4 km).

Liikluskaamerad paigaldab ettevõte SIA Reck 1,99 miljoni euro eest (koos käibemaksuga). Kulud hõlmavad juhtimisseadmete tarnimist ja paigaldamist ning seadmete ja süsteemi hooldust viie aasta jooksul.

Praegu on riigimaanteedel kasutuses 16 keskmise kiiruse mõõtmise lõiku.