PPA: mobiilsete kaamerate tähistamise soov põhineb emotsioonil

PPA leiab vastuses riigikogu liikmete soovile muuta mobiilsete kiiruskaamerate tähistamine kohustuslikuks, et ettepanek põhineb pealiskaudsel emotsioonil ja võib olla vastuolus põhiseadusega.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et selle eesmärk on tagada liiklusjärelevalve läbipaistvus, ennetav iseloom ja õiguspärasus.

Praegu puudub eelnõu algatanud Madis Timpsoni, Valdo Randpere (mõlemad Reformierakond) ja Marek Reinaasa (Eesti 200) sõnul seaduses ühtne ja siduv kohustus teavitada liiklejat automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi kasutusest.

"See on viinud olukordadeni, kus kiirusemõõtmist tehakse varjatult, mis kahjustab õiglustunnet ja vähendab usaldust õiguskaitse vastu," selgitas eelnõu.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) esitatud anonüümne vastus oli eelnõu suhtes kriitiline. Lisaks leidis PPA, et eelnõu rakendumisel muutuks mobiilsete ja automaatsete järelevalveseadmete kasutamine õiguslikult lubamatuks.

"Esitatud eelnõu koos ülinapi seletuskirjaga põhineb pealiskaudsel emotsioonil, mitte asjatundlikul ja lahendatava teema mitmekülgsust arvestaval põhjalikumalt

läbikaalutud (sh õiguslikult) argumentatsioonil," seisis PPA vastuskirjas.

"Täiesti arusaamatuks jääb, mida eelnõu koostajad peavad silmas seletuskirjas deklaratiivselt esitatud väidetega, et muudatus suurendaks õigusselgust ja menetluste usaldusväärsust," lisas PPA hiljem.

Eelnõu kohaselt peaks teisaldatav järelevalveseade olema märgistatud liiklusmärgiga. Asulates peaks need asetsema 150–300 ja asulatest väljaspool 300–500 meetrit enne kiiruse mõõtmist. Kui sellist liiklusmärki mõõtmiskohas ei ole, muutub kiiruse mõõtmine kehtetuks.

"Kuivõrd teisaldatav märk ei ole ega saagi olla kohtkindlalt kinnitatud, ei ole märgi mõjuks vajalikku kaugust arvestades järelevalveseadmega töötaval ametnikul mitte kuidagi võimalik igal ajahetkel tagada ega isegi veenduda, et märk on tõepoolest paigaldatud kohal alles," kirjutas PPA.

Politsei sõnul tähendab see seda, et nemad peaksid kontrollima, kas mõõtetulemust vaidlustav juht nägi liiklusmärki või mitte ning kas nood valetavad tahtlikult.

Lisaks mõjutaksid liiklusmärke näiteks ilmastikuolud.

"Oleme kogenud, et märk võetakse ära, lükatakse ümber, lendab tuulega eemale jms. Kui neil juhtudel juht ei ole osutusmärki näinud, muutub hoiatustrahv kehtetuks," lisas politsei.

Lisaks leiab PPA, et eelnõu võib olla vastuolus põhiseadusega, kuna see piirab põhjendamatult politsei võimalusi rikkumisi avastada ja ennetada.