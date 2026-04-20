Riias vähenes pärast kaamerate paigutamist järsult punase tule eirajate arv

Liikluskaamerad ristmikul Riias. Autor/allikas: LSM
Riias on pärast seda, kui mullu märtsis seati üheksale ristmikele liikluskaamerad, vähenenud nendes kohtades järsult punase tule alt läbi sõitmine, selgus liiklusjälgimislahenduse välja töötanud ettevõtte LMT Group andmetest.

Pärast tipphetke 2025. aasta augustis, kui registreeriti 3636 sellist rikkumist, langes rikkumiste arv sügis- ja talvekuudel pidevalt, jõudes 2026. aasta veebruaris 1134 rikkumiseni ehk vähenes 66 protsenti, teatas Labs of Latvia.

Punase fooritule rikkumiste arv võib siiski olla mõjutatud ka hooajast, mistõttu saab täpsemaid järeldusi kaamerate mõjust teha alles alles pärast mitme täisaastast tsüklit, märkis Labs of Latvia.

Enne LMT lahenduse kasutuselevõttu 2025. aasta märtsis väljastasid Riia munitsipaalpolitsei patrullid 2024. aastal kogu linnas 1250 trahvi punase fooritule eiramise eest – seega väljastatakse nüüd punase tulega ristmikule sõitmise eest umbes sama palju trahve kuus kui varem aastas, märkis Läti rahvusringhääling.

Andmed näitavad, et kõige rohkem eiratakse Riias punast foorituld kella 16.00 ja 17.00 vahel. See seab kahtluse alla oletuse, et risk on suurim õhtuse tipptunni lõpus, pärast kella 17.00, mil paljud pendeldajad koju sõidavad. Hommikuse pendelrände ajal on punase fooritule eirajate arv poole väiksem.

"Nutikatest juhtimissüsteemidest on saanud linna vereringesüsteemi – liiklusvoo – korraldamise asendamatu vahend, mis hoiab ära tahtliku ummikute tekitamise ja tagab ühistranspordile eelisõiguse. Tehnoloogia eesmärk ei ole karistada, vaid sisendada enesedistsipliini: näeme, et kiirusepiirangute, punaste tulede ja sõiduradade täpne jälgimine aitab luua igale liiklejale turvalisema ja prognoositavama keskkonna ning päästab isegi elusid," ütles Riia munitsipaalpolitsei asejuht Andrejs Aronovs.

Euroopa Komisjoni andmetel kaotas 2025. aastal Euroopas liiklusõnnetustes elu 19 400 inimest, samas kui Läti oli liiklussurmade suhtarvu poolest EL-is neljandal kohal.

LMT liiklusjärelevalve lahendus hõlmab laia valikut võimalusi, näiteks objektide tuvastamine ja klassifitseerimine, nende liikumise jälgimine, sõidukite numbrimärkide tuvastamine ja fooritulede tuvastamine. Lisaks punase tulega seotud rikkumistele suudab süsteem tuvastada ka bussiradade ebaseaduslikku kasutamist ja ebaseaduslikku peatumist ristmikel. Võimaliku rikkumise tuvastamisel edastab süsteem asjakohase teabe Riia munitsipaalpolitseile ja liiklusohutuse direktoraadile (CSDD), kes hindavad juhtumit ja määravad karistuse. Lisaks jõustamisele pakub lahendus statistilist analüüsi planeerijate abistamiseks.

LMT liikluse jälgimise lahendus on paigaldatud kuue Läti linna. Avastamise ulatuse illustreerimiseks registreeris kogu Läti 360-kraadise politseikaameraga autopark 2024. aastal 740 punase tulega seotud rikkumist, samas kui LMT lahendus tuvastas ühel ristmikul kuue kuu jooksul kuus korda rohkem rikkumisi.

Lahendust kasutab ka Grazi linn Austrias.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM.lv

