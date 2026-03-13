X!

Rein Lang: mis kaamera?

Arvamus
Rein Lang
Rein Lang Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Arvamus

Põhiseadusliku korra tuline pooldaja Rein Lang kirjutab jälgimiskaameratest ja seadusest.

Kui põhiseaduslik parlament 1992. aastal kokku tuli, pidi ta muuhulgas ära korraldama ka maksude kogumise ja selle üle järele vaatamise korra. Sündis maksukorralduse seaduse eelnõu, kuhu oli kirja pandud, et maksuamet võib maksumaksja kontorisse vajadusel paigutada varjatud kaamera.

Idee tundus jaburavõitu mitte ainult ettevõtjatele. Miks peaks maksuameti töötaja teadma, mis toimub ja mida arutatakse ühe firma kontoris?

Indu ja õhinat täis noorpoliitikud ei tahtnud ideest niisama loobuda. Kui neil argumendid otsa said, püüdsid nad kaameraid vahetada poliitilise (loe: rahalise) toetuse vastu. Mõttevahetus selle üle ühe prominentse ettevõtja kontoris, kus kaamerat polnud, oli lähedal kaklusega lõppemisele. Riigikogu võttiski seaduse vastu.

Vastalistel tuli samm seada Kadriorgu. President Lennart Meri kuulas kaeblejad ära, vaatas lauale asetatud paberit, vaikis natuke aega ja ütles temale omasel moel: "Mis kaamera!". Ja jättis seaduse välja kuulutamata.

Seadus tehti ümber ja kaamerad jäid paigaldamata. Eesti maksukorraldus hakkas ilusti tööle ja pälvis rahvusvahelist tähelepanu. Põhiseadus töötas.

Aeg on edasi läinud. Presidenti ei ole vaja enam vildakate seadustega tülitada. Kaamerad pannakse üles ja kogutakse nendega teavet ilma seaduseta.

Ongi parem, mis sa tühja asja pärast ikka presidenti tülitad või üldse paberit määrid. Kaamerad on ju palju odavamaks ja paremaks läinud ka. Ja üldse, mida te irisete? Kord peab olema! Ja põhiseadus pange endale kinga sisse, näete pikem välja.

Või äkki siiski vilistaks selle mängu nüüd katki?

Rein Lang (Reformierakond) on olnud justiitsminister, kultuuriminister ja meediaettevõtja, praegu Eesti Ringhäälingute Liidu tegevjuht.

Toimetaja: Kaupo Meiel

