Tarmo Sulest sai Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Tarmo Sulg
Pea kaks aastat tagasi Tallinna kommunaalameti asejuhi kohalt koondatud Tarmo Sulg on naasnud linnasüsteemi. Alates sellest nädalast sai temast Lasnamäe linnaosavanema asetäitja ja hakkab kureerima sama valdkonda.

Tarmo Sulg määrati sellele ametikohale avaliku konkursi tulemusel. Linnaosa vanema Miroslav Berezovski (KE) korralduse kohaselt palgati Tarmo Sulg neljakuuliseks katseajaks, mis lõpeb 12. juulil.

Tema palk on 4100 eurot kuus.

Kommunaalteemade eest vastutanud abilinnapea, siis Reformierakonda kuulunud Pärtel-Peeter Pere koondas kommunaalameti asejuhi Tarmo Sule 2024. aasta aprillis. Pere sõnul oli koondamine vajalik, et luua uus ametikoht ja struktureerida keskkonna- ja kommunaalamet ümber.

Ka ei olnud Pere rahul Sule tööga. "Tema juhitööga ei saanud rahule jääda. See ei ole kindlasti mingi poliitiline nõiajaht. Ühelt juhilt tuleb oodata asjade taseme tõstmist, kvaliteedi muutust, uuendused, mitte ainult haldus. Ja ei saanud olla rahul selle aspektiga tema töös. Seal ei tulnud seda uut kvaliteeti, mida linlased ootavad. Lumekoristus on näiteks üks nendest asjadest," kommenteeris Pere toona.

Rus.ERR kirjutas varem, et jaanuaris alustas Keskerakonna liige German Levenets tööd samuti Lasnamäe linnaosavanema asetäitja kohal. Tema vastutada on kultuuri- ja sotsiaalvaldkond. Levenetsi ametisse nimetamisele eelnes samuti avalik konkurss.

Lasnamäe linnaosa vanema, keskerakondlae Miroslav Berezovski meeskonnas töötab kokku kolm temaga samasse erakonda kuuluvat inimest - German Levenets, Valentina Grišina ja Johannes-Emmanuel Allas.

Tarmo Sulg ei kuulu ühtegi erakonda.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:45

VAATA OTSE | Siimer alustab jälitussõitu kõrgelt kohalt, stardis ka Kehva Uuendatud

13:42

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

13:34

Eia Uus: eestikeelset "armastust" nii lihtsalt tuulde ei loobi

13:30

Euroliiga liidri 19 mängu pikkuseks veninud võiduseeria katkes Belgradis

13:23

Keskerakond alustab läbirääkimisi liitumiseks ECR-iga

13:03

Tarmo Sulest sai Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

13:01

Anti Saar: kui lugu haarab mind ennast piisavalt, siis usaldan seda

12:47

Nii Solberg, Ogier kui Evans katkestasid, Virves jätkab Rally2 esikohal Uuendatud

12:31

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond jätkab EM-valiksarja Sloveenias

12:30

Doris Kareva: inimene peab tegema mitmeid asju, aga kirjutama ei pea

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

13.03

Suursaadik Pipko: käsitlused USA-Eesti parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad Uuendatud

13.03

Hegseth: Iraani uus kõrgeim juht on haavatud Uuendatud

13.03

Sõja 1479. päev: Ukraina hävitas Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat Uuendatud

06:21

Trump: USA pommitas jõuliselt sõjalisi sihtmärke Iraani Khargi saarel

13.03

Presidendi palk tõuseb üle 10 000 euro piiri

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

07:15

Annika Veimer: valgu ületarbimine kindlasti kasulik ei ole

13.03

Terminali juhatuse liige: nii suurt kriisi pole varem nähtud

10:15

Venemaa korraldas Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku Uuendatud

13.03

Kallas: USA tahab Euroopat lõhestada

ilmateade

loe: sport

13:45

VAATA OTSE | Siimer alustab jälitussõitu kõrgelt kohalt, stardis ka Kehva Uuendatud

13:42

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

13:30

Euroliiga liidri 19 mängu pikkuseks veninud võiduseeria katkes Belgradis

12:47

Nii Solberg, Ogier kui Evans katkestasid, Virves jätkab Rally2 esikohal Uuendatud

loe: kultuur

13:01

Anti Saar: kui lugu haarab mind ennast piisavalt, siis usaldan seda

12:30

Doris Kareva: inimene peab tegema mitmeid asju, aga kirjutama ei pea

12:02

Tavast: keelt ei ole olemas, sõnad ei tähenda midagi ja see on rõõmu koht

11:47

Galerii: Koolitantsu Tallinna tantsupäeval kohtusid põnevad ideed ning kirevad kostüümid

loe: eeter

13:34

Eia Uus: eestikeelset "armastust" nii lihtsalt tuulde ei loobi

10:12

"Rakett 69" võistlus jätkub viie osaleja vahel

13.03

Vikerraadio e-etteütlusele esitati 8451 etteütlust

13.03

Linnar Looris: isegi mehed ei jää enam teatris balletti vaadates magama

Raadiouudised

11:55

Öösel tuleb vihma, homme õhtul lörtsi

13.03

Päevakaja (13.03.2026 18:00:00)

13.03

Narva kütmiseks ehitatakse pikk torujuhe

13.03

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

13.03

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

13.03

Keskerakond asub üleeuroopalist erakonda valima

13.03

Kaju: Venemaal ei jätku õhutõrjet kõigi strateegiliste objektide kaitsmiseks

13.03

Raadiouudised (13.03.2026 15:00:00)

13.03

Jõhvi vald ei näe Toila kooli kohtuotsuse edasikaebamisel suurt mõtet

13.03

Soome kaitsepolitsei peab laste koduõpet julgeolekuriskiks

