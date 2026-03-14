Tarmo Sulest sai Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Tarmo Sulg määrati sellele ametikohale avaliku konkursi tulemusel. Linnaosa vanema Miroslav Berezovski (KE) korralduse kohaselt palgati Tarmo Sulg neljakuuliseks katseajaks, mis lõpeb 12. juulil.

Tema palk on 4100 eurot kuus.

Kommunaalteemade eest vastutanud abilinnapea, siis Reformierakonda kuulunud Pärtel-Peeter Pere koondas kommunaalameti asejuhi Tarmo Sule 2024. aasta aprillis. Pere sõnul oli koondamine vajalik, et luua uus ametikoht ja struktureerida keskkonna- ja kommunaalamet ümber.

Ka ei olnud Pere rahul Sule tööga. "Tema juhitööga ei saanud rahule jääda. See ei ole kindlasti mingi poliitiline nõiajaht. Ühelt juhilt tuleb oodata asjade taseme tõstmist, kvaliteedi muutust, uuendused, mitte ainult haldus. Ja ei saanud olla rahul selle aspektiga tema töös. Seal ei tulnud seda uut kvaliteeti, mida linlased ootavad. Lumekoristus on näiteks üks nendest asjadest," kommenteeris Pere toona.

Rus.ERR kirjutas varem, et jaanuaris alustas Keskerakonna liige German Levenets tööd samuti Lasnamäe linnaosavanema asetäitja kohal. Tema vastutada on kultuuri- ja sotsiaalvaldkond. Levenetsi ametisse nimetamisele eelnes samuti avalik konkurss.

Lasnamäe linnaosa vanema, keskerakondlae Miroslav Berezovski meeskonnas töötab kokku kolm temaga samasse erakonda kuuluvat inimest - German Levenets, Valentina Grišina ja Johannes-Emmanuel Allas.

Tarmo Sulg ei kuulu ühtegi erakonda.