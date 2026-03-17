Soome arutab NATO liitlastega kaitsealase panga loomist

Soome ja kaks NATO liikmesriiki teatasid, et arutavad kaitsevaldkonda kuuluva finantsasutuse loomist. See rahvusvaheline asutus annaks laene riikide kaitsehangete jaoks ja rahastaks kaitsetööstuse projekte.

Soome, Suurbritannia ja Holland teatasid teisipäeval, et peavad ettevalmistavaid kõnelusi uue rahastamismehhanismi loomiseks. Soome rahandusministeeriumi kõrge ametnik Marketta Henriksson ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et sisuliselt oleks tegemist uue rahvusvahelise finantsasutusega.

Planeeritav asutus hakkaks rahastama kaitsevarustuse ostmist ja kaitsetööstuse projekte. Riikide sissemaksed sõltuksid nende SKP suurusest, mistõttu Soome panus oleks tõenäoliselt suhteliselt väike.

"Kuna Soome majandus on väiksem kui teistel nüüdseks avalikustatud riikidel, võib eeldada, et meie osakaal ei oleks tohutu," ütles Henriksson.

Henrikssoni sõnul oleks finantsasutuse eesmärk süvendada NATO riikide koostööd kaitsehangetes. Kriisiolukordades võiks asutus potentsiaalselt rahastada ka üksikute riikide projekte.

Soome pole veel otsustanud, kas liitub algatusega. Lisaks Soomele, Suurbritanniale ja Hollandile avalikustatakse hiljem ka teised projektist huvitatud NATO riigid. Arutelud on kulisside taga toimunud juba eelmisest aastast.

Mõttekoja Bruegel direktor Jeromin Zettelmeyer tegi juba eelmisel aastal ettepaneku luua EL-i liikmesriikidele ühine kaitserahastamise institutsioon.

Zettelmeyer ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et Euroopa peab konkurentsivõime tõstmiseks tegema rohkem ühishankeid. Liikmesriigid eelistavad praegu kaitseinvesteeringute tegemisel kodumaiseid ettevõtteid, mis killustab turgu. Euroopa kaitsesektor ei suuda seetõttu alati USA firmadega konkureerida.