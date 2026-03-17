Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

Teisipäeval selgus, et Eestist 32 kilomeetri kaugusel Pihkvas toimus Venemaa sõjaväebaasis suur plahvatus. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul oli tõenäoliselt tegemist kütuselaoga

Ukraina sõja sündmusi kajastavate sotsiaalmeediakontode teatel toimus teisipäeval Venemaal Pihkva oblastis baseeruva 76. õhudessantdiviisi territooriumil suur plahvatus.

"Pihkva oblastis Kislovos asuvas 76. kaardiväe õhudessantdiviisi (väeosa 07264) väljaõppebaasis toimus ilmselt tohutu plahvatus. Põhjus on teadmata," kirjutas Igos Suško sotsiaalmeediakeskkonnas X.

Russia: An apparent massive explosion engulfed in fire the military training base of the 76th Guards Airborne Assault Division (military unit 07264) in Kislovo, Pskov region. Cause unknown.

Just 32km from Estonia and 48km from Latvia.

Teisipäeva õhtul kinnitas Pevkur ERR-ile, et Ukraina sõjavägi ei tabanud sõjaväetehnikat, vaid suure tõenäosusega oli tegemist kütuselaoga.

"See info vajab veel täpsustamist ja selgitamist, aga praeguse informatsiooni pinnalt võib öelda, et tegemist oli sõjaväeobjektiga, aga jah, see on eelkõige kütusega seotud objekt," ütles Pevkur.

Plahvatuskoht asub kõigest 32 kilomeetri kaugusel Eesti piirist ja 48 kilomeetri kaugusel Lätist.

Venemaa üheks eliitväeosaks peetavast Pihkva õhudessantdiviisist on suur osa Vene agressioonisõjas Ukrainas hävinud, kuid diviisi asukohas toimub ilmselt uute sõdurite väljaõpe.