Soome tuleb veel üks Muumimaa lõbustuspark

Naantalis asuv Muumimaa Autor/allikas: Yle/Minna Rosvall
Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et riigi põhjaosas asuvasse Rovaniemi piirkonda rajatakse uus Muumimaa lõbustuspark.

Naantalis asuv Muumimaa on üks Soome armastatumaid teemaparke ning selle omanikfirma vaatab nüüd ka Rovaniemi poole. Firma tegevjuhi Tomi Lohikoski sõnul on Rovaniemi huvitav sihtkoht tänu oma tugevale turismistaatusele ja rahvusvahelisele mainele.

Rovaniemi plaanitav park oleks väiksem kui Naantalis asuv Muumimaailm. Suvehooajal peaks Rovaniemi park edendama ka riigisisest turismi.

Tove Janssoni muumitrollide raamatusarja teemaline Naantali park avati juba 1993. aastal. 

Jansson (1914-2001) on üks armastatumaid Soome kirjanikke ja kunstnikke. Tema muumitrollide lood õpetavad austust, hoolivust ning teineteisemõistmist. Teosed ja nende põhjal vändatud joonisfilmide sari on populaarsed ka eestlaste seas.

Muumimaa teemapark on tänini turistide seas ülipopulaarne ning muumide teemalisi kohvikuid võib leida ka teistes riikides. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

20:15

Gert Krestinov võitis hooaja avavõistluse Lätis

20:04

19:52

Kreekas kaatriõnnetuses viga saanud piirivalvurite seisund on stabiilne Uuendatud

19:43

Üprus pääses Austrias poolfinaali, Rumeenias oli eestlastel edukas nädal

19:37

Eesti varude keskus avas oma strateegilised kütusevarud vabaturule

19:37

Kell 20 "Impulsis": Koppel, Hääl, Sutter ja Tapver kütusehinna tõusust

19:29

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

19:19

Taas toorutsenud Gudas lõi hokiringkonna eri leeridesse

19:16

USA kõrge terroritõrjeametnik astus protestiks sõja vastu tagasi

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.03

Eesti piirivalvurid sattusid Kreekas Frontexi operatsioonil raskesse õnnetusse Uuendatud

18:32

Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all Uuendatud

10:01

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

16.03

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

08:02

Saksa leht: Ukraina alistas mereväeõppustel NATO üksused

16:53

Tsahkna: Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina Uuendatud

09:49

Iisrael saatis maaväed Liibanoni

04:47

Osa Tallinna Maarjamäe mälestuspaiga õunapuudest on hävinud

14:03

Tanel Kiik: mulle saatis presidendikandidaatidega SMS-i Kristo Enn Vaga Uuendatud

16.03

Belgia peaminister kutsus EL-i üles sõlmima Venemaaga kokkulepet

20:15

Gert Krestinov võitis hooaja avavõistluse Lätis

19:43

Üprus pääses Austrias poolfinaali, Rumeenias oli eestlastel edukas nädal

19:19

Taas toorutsenud Gudas lõi hokiringkonna eri leeridesse

18:35

VAATA OTSE | Eesti naiskond lõpetab EM-valiksarja Läti vastu Uuendatud

18:55

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

18:50

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

18:45

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

17:17

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

16:26

Märt Treieri juhitud saates "Psühho" on vaatluse all töö ja vaesus

14:38

Mürgistusteabejuht: koolilapse jaoks peaks tegema turvalise ravimikarbi

14:23

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

13:37

Raimo Ülavere: igavad ja tüütud tegevused kasvatavad vastupidavust

18:50

Euroopa Komisjon plaanib muudatusi heitkogustega kauplemise süsteemis

18:50

E-piim plaanib võlgade katteks müüa Läti meierei

18:35

Narva arstidel on keeruline eesti keele oskust arendada

18:35

Päevakaja (17.03.2026 18:00:00)

15:35

Sitsiillased ei taha lasta USA-l oma baasi kasutada

15:30

Raadiouudised (17.03.2026 15:00:00)

12:35

Eesti randadel on leitud linnugrippi surnud luiki

12:35

EMO-d võivad alates aprillist väiksema tervisemurega patsiendid minema saata

12:35

Venemaa loob netis uut raudset eesriiet

12:25

Raadiouudised (17.03.2026 12:00:00)

