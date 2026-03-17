Soome tuleb veel üks Muumimaa lõbustuspark

Naantalis asuv Muumimaa on üks Soome armastatumaid teemaparke ning selle omanikfirma vaatab nüüd ka Rovaniemi poole. Firma tegevjuhi Tomi Lohikoski sõnul on Rovaniemi huvitav sihtkoht tänu oma tugevale turismistaatusele ja rahvusvahelisele mainele.

Rovaniemi plaanitav park oleks väiksem kui Naantalis asuv Muumimaailm. Suvehooajal peaks Rovaniemi park edendama ka riigisisest turismi.

Tove Janssoni muumitrollide raamatusarja teemaline Naantali park avati juba 1993. aastal.

Jansson (1914-2001) on üks armastatumaid Soome kirjanikke ja kunstnikke. Tema muumitrollide lood õpetavad austust, hoolivust ning teineteisemõistmist. Teosed ja nende põhjal vändatud joonisfilmide sari on populaarsed ka eestlaste seas.

Muumimaa teemapark on tänini turistide seas ülipopulaarne ning muumide teemalisi kohvikuid võib leida ka teistes riikides.