Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

"Võtsin kohkumusega vastu teate, et täna hukati Iraanis Rootsi kodanik," ütles välisminister Maria Malmer Stenergard.

Iraani meedia kirjutab, et Rootsi kodanik hukati Iisraeli luureagentuuri Mossad heaks töötamise eest. Ta tabati eelmise aasta juunis, kui Iisrael ja USA viisid läbi õhurünnakuid Iraani vastu. Meedia teatel sai hukatud mees Rootsi kodakondsuse 2020. aastal, vahendas Yle.

Rootsi välisministeerium on varem korduvalt nõudnud õiglase kohtuprotsessi korraldamist. Maria Malmer Stenergard ütles, et toimunud kohtuprotsess ei vastanud õiguskindluse nõuetele.