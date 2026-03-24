Teisipäeval võis liikluses näha vanu trolle

Oh seda õnne trollijuhi hinges, kui saab jälle enam kui kolmekümne aasta jooksul armsaks saanud ametis jätkata ja masinal rooli keerata. Vladislav ootas kaks aastat, et trolliliinid taas avataks.

Teisipäeval sai Vladislav vana Solarisega teha kontrollsõitu uuendatud teedel, juulikuust saab uute Škodadega juba täistuuridel graafiku järgi sõitma hakata. Aga kumb on parem, kas troll või hoopis buss?

"Muidugi troll. Sellega ma alustasin. Nii et, nagu öeldakse, oma armastust selle vastu ma ei müü. Mitte mingil juhul," ütles trollijuht Vladislav.

Uued trollid hakkavad sõitma peamiselt akutoitel ja kasutavad kontaktliine laadimiseks. Erinevad ühistranspordi liigid tulevad kasuks toimepidevuse tagamisel.

Tallinna linnatranspordi (TLT) juht Kaido Padar ütles, et tema hinnangul on gaasi- ja diislihinda vaadates TLT ajanud õiget asja.

"Me oleme öelnud seda, et mida kauem me saame kasutada kolme energialiiki - elekter, diisel, gaas - seda paremini me oleme valmis erinevateks kriisideks," ütles Padar.

Tänase sõidu eesmärk oli kontrollida, kas uuendatud kontaktvõrk ikka särtsu annab ning kandemastid peavad. Juhtus üksainus viperus: trollil tulid sarved maha ja juht sai viimast korda veel sisseharjunud liigutusega nööre tõmmata. Uute trollide puhul piisab nupulevajutusest.

"Taga vanemad härrad viskasid nalja, et kui vanasti võeti trollijuhiks see, kelle käsi ei värisenud, siis nüüd saab ka need võtta, kelle käsi väriseb. Ja tõesti, sarved käivad automaatselt siis üles-alla ja ei pea enam kollase vestiga minema sinna trolli taha, et see on suur eelis," ütles Padar.

Tagapingi härrade seas olid trollitaristu rajajad, mehed, kes ise ütlevad, et tegid kolme aasta töö ära ühe aastaga.

Küsimise peale, mis tunne on TLT arendusjuhil Avo Marmoril tagasi olla, vastas too: "Noh, sõidaks veel paar ringi," ning naeris.

Vanad trollid olevat Marmori sõnul rohkem inisenud, ent uued trollid on palju väiksemad.

"Aga neis on see sama nostalgia, et vahepeal võis vanal ajal isegi väikest särtsu saada trollis, kui trolli astud. Tänapäevased trollid enam seda rõõmu ei paku," ütles Marmor.