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Fotod: Tallinnas hakkasid taas trollid käima

Eesti
Tallinnas taasavati kahel liinil trolliliiklus.
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9 pilti
Eesti

Tallinnas taasavati kolmapäeval trolliliiklus, kui uued akutrollid hakkasid käima kahel liinil Mustamäe ja Balti jaama vahel. Veel kolm liini alustab tööd augustis.

Tallinnas hakkasid peale rohkem kui pooleteise aastast pausi taas käima trollid, kui taasavati kaks trolliliini Mustamäe ja Balti jaama vahel. Kui enne pausi kandsid liinid numbrit 4 ja 5, siis nüüd jäävad kasutusele neid liine täitnud bussiliinide numbrid 84 ja 85.

Augustis hakkavad taas sõitma trollid ka liinidel 81 (Mustamäe-Kaubamaja), 83 (Mustamäe-Kaubamaja) ning 72 (Mustamäe-Kopli).

Viiele liinile jõuab kokku 40 uut Škoda akutrolli, millest 18 on 12 meetri pikkused Škoda 32 Tr trollibussid ja 22 on 18 meetri pikkused Škoda 33 Tr liigendtrollid. Uued trollid suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ilma kontaktvõrku kasutamata. Kõik sõidukid on madalapõhjalised ning varustatud elektrilise ratastoolirambi ja laiade ustega. Kaheteljeline troll mahutab kuni 69 reisijat ning liigendtroll kuni 120 reisijat.

Kuivõrd uued trollid suudavad liikuda ka akutoitel, hakkavad need kesklinnas liikuma kontaktivabalt ehk sealt eemaldati trollide kontaktvõrk.

Tallinn kavandab lähiaastatel trolliliine lisada. Tänavu aprillis andis Tallinna linnavalitsus linnale kuuluvale Tallinna Linnatranspordile (TLT) korralduse alustada trollitaristu projekteerimisega Paldiski maanteele ja Laagna teele, et luua eeldused trolliliikluse laiendamiseks.

Seega hakkaksid trollid taas käima ka Haabersti suunal ning uus liin hakkaks sõitma mööda Laagna teed Lasnamäele. Selleks kavandab linn aastatel 2028 kuni 2030 osta 60 uut trolli.

Kesklinna ja Haabersti vahel käis aastani 2016 trolliliin nr 6 ning Balti jaama ja Haabersti vahel nr 7. Aastani 2000 käis kesklinna ja Haabersti vahel veel üks trolliliin, nr 8.

Tallinn võttis 2024. aasta sügisel trollid käigust ära, sest need olid juba nii kehvas seisus, et poleks tõenäoliselt talve liikluses enam üle elanud.

Toimetaja: Marko Tooming

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