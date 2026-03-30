Pangad on asunud oma sularahaautomaate moderniseerima

Swedbank alustas sularahaautomaatide väljavahetamist uuemate mudelite vastu, mis muuhulgas ei võta pangakaarti enam täielikult enda sisse, vaid jätavad selle osaliselt nähtavale. Ka teised pangad moderniseerivad pidevalt oma automaate, samal ajal kui sularahakasutus Eestis väheneb järjekindlalt.

Swedbankil on üle Eesti kokku 365 sularahaautomaati, sel aastal vahetatakse neist 130 välja modernsemate masinate vastu. Olulisim uuendus puudutab seda, et pangakaart tuleb sisestada nüüd vaid poolenisti ning kaardi ots jääb kogu tehingu ajaks osaliselt nähtavale.

"Lisaks kaardilugejale on muudatus ka sularaha sisse- ja väljavõtmise vahedes ehk et uued vahed on turvalisemad, need on disainitud kitsamaks, et sinna sisse ei satuks mittevajalikke esemeid, mis takistaksid selle masina töökindlust," lausus Swedbanki kliendikeskuse juht Helen Ree.

Swedbanki automaatides kehtib jätkuvalt loogika, et enne väljastab pangaautomaat kaardi, seejärel sularaha. Teiste pankade automaatides käib see vastupidi: esialgu saab klient kätte oma raha, seejärel otsustada, kas ta soovib veel tehinguid teha või lõpetada ja kaarti kätte saada.

Sularahaautomaate uuendavad pidevalt ka teised pangad. Luminoril on üle Eesti 95 sularahaautomaati, neist 62 on kontaktivabad.

"Luminoril on plaanis oma võrgustikku täiendada puutevabade makselahendustega ehk et suurem osa makseautomaatidest oleksid kontaktivabad," ütles Luminori klienditeeninduse juht Kerlin Kark.

Eesti Panga andmetel on Eestis kokku 660 sularahaautomaati, millest 223 võimaldavad ka sularaha sisse maksta.

Kõik pangad kinnitavad samas, et sularaha osakaal tehingutes väheneb pidevalt.

"Sularahatehingute osakaal on langevas trendis. Kui vaadata pikka perioodi, siis viimase nelja aasta jooksul on sularaha kasutatavus vähenenud. Kui võtta tehingute maht, siis neljast tehingust kolm tehakse kaardimaksena ehk et sularahatehingute osakaal langeb oluliselt," lausus Ree.

Enam kui 200 sularahaautomaadiga SEB pank märkis, et sularaha kasutamine väheneb iga-aastaselt umbes viie protsendi võrra.

"Kui me vaatame pikemat trendi, siis sularaha kasutamise populaarsus on mõnevõrra vähenenud ja see on eelkõige sellepärast, et kohti, kus saab kaardiga maksta või kus on alternatiivsed makselahendused, on juurde tulnud," ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Monika Kallas-Anton.

Eesti Panga andmetel võeti mullu viimases kvartalis Eestis sularahaautomaatidest raha välja 5,1 miljonil korral, seda kokku ligi 900 miljoni euro väärtuses. Seda on eelmise aastaga võrreldes umbes seitse protsenti vähem. Sularaha maksti neljandas kvartalis sularahaautomaatidesse sisse 482 miljonit eurot ehk kaheksa protsenti vähem kui mullu samal ajal.

Teisalt leiavad jälle pangad, et sularahaautomaatide vajadus ei kao nii pea.

"Samas ei saa öelda, et sularaha on täiesti ära kadunud. Eestlane ikkagi armastab sularaha, armastab sularaha välja võtta ja ilmselt on ka läbi mõelnud oma igapäevase sularahavajaduse," ütles Kallas-Anton.

"Kas või kriisiolukordades, kui juhtuvad tehnilised tõrked, on ju inimestel vaja ikkagi maksevahendeid," märkis Kask.